Back to School già cancellato dal palinsesto: la mannaia di Mediaset

Il programma, secondo quanto spiegato da DavideMaggio, non andrà in onda

Se ne parla da settimane, già sono state confezionate 5 puntate, per renderlo appetibile sono stati chiamati in gioco diversi vip. Eppure tutto sarebbe stato messo in stand by. Trattasi del programma Back to School che era stato annunciato come il nuovo prodotto di Italia Uno. Il portale DavideMaggio.it, sempre puntuale ed informato circa i retroscena relativi al piccolo schermo italiano, assicura che lo show, nonostante i preparativi e le riprese siano in stato avanzato, è stato cancellato dal palinsesto.

“Siamo in grado di anticiparvi che il format affidato a Nicola Savino è stato stoppato dai vertici Mediaset. Stop arrivato dopo che i vertici hanno visto le puntate già realizzate e pronte ad essere trasmesse”. Così DavideMaggio.it. Il sito aggiunge che i piani alti del Biscione hanno sospeso tutto per il momento. Resterebbe in piedi l’ipotesi che il format, visto anche il lavoro già profuso, potrebbe essere rispolverato più avanti anche se non è assolutamente detto che vedrà un giorno la luce.

L’idea alla base di Back to School è quella provocare risate nel pubblico chiamando a ripetere l’esame di quinta elementare (dal 2005 tale test non è più in programma nel percorso scolastico dei giovani alunni) dei personaggi noti. Ad aiutare i vip nell’affrontare le prove ci sono dei piccoli di età compresa tra i sei e gli undici anni.

Il cast di Back to School e la mannaia di Mediaset

In totale sono stati chiamati 25 volti noti: Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Denis Dosio, Antonella Elia, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero. E ancora: Vladimir Luxuria, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Random, Giulia Salemi, Nicola Ventola, Maria Teresa Ruta, Totò Schillaci, Gianluca Zambrotta, Andrea Zelletta, Lory Del Santo, Martina Hamdy, Eleonora Pedron, Flavia Vento e Scintilla.

Peccato che il programma non vedrà il via, come appunto spiegato da DavideMaggio.it. Non resta che attendere la conferma della eliminazione dai palinsesti da parte di Mediaset che di recente ha fatto calare la mannaia su altre trasmissioni. Per via dei bassi ascolti, Star in the Star di Ilary Blasi ha avuto un vistoso ridimensionamento. Anche Mistery Land di Aurora Ramazzotti e Alvin ha avuto vita breve: share disastroso e programma chiuso alla velocità della luce.