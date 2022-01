Back to School, Giulia Salemi: tutte le risposte da incubo nel test d’ingresso

Esordio da incubo per l’influencer italo iraniana che non ha azzeccato nemmeno una risposta giusta nel corso del test di ingresso

Prima puntata di Back to School e primi clamorosi scivoloni. Nel programma di Italia Uno, tra i vip ‘ripetenti‘ che si sono messi in gioco per sostenere nuovamente l’esame di quinta elementare, c’è stata Giulia Salemi che, appena ha messo piede in classe per affrontare il test di ingresso di Geografia, non ha azzeccato alcuna risposta nonostante si trattasse di domande piuttosto semplici. Da scuola elementare appunto.

Pronti via: il primo quesito ha riguardato il tema della montagna. I ‘Maestrini’ (dei bimbi di età compresa dai 7 agli 11 anni) hanno messo ‘sotto torchio’ l’influencer, chiedendole quanti metri d’altezza servono per considerare un rilievo una montagna e non una collina. “4mila metri…”, ha sparato Giulia, andando lontanissima dalla risposta giusta. Ci ha riprovato, in modo per nulla convinto: “Mille?”. Niente da fare, sbagliato. “600 metri”, hanno scandito i maestrini.

Alla compagna di Pierpaolo Pretelli è quindi stato domandato dove si trovassero gli Appennini, ma anche in questo caso la giovane italo iraniana è andata in difficoltà, facendo scena muta nonostante avesse innanzi la cartina geografica. Altro quesito altra risposta da incubo: “Le due montagne più alte d’Italia? Monte Bianco e Monte Nero”. Monte Bianco ok, Monte Nero che cos’è?

Il ‘calvario’ relativo al test di ingresso della Salemi si è protratto con altre due domande, sempre di livello elementare ma sempre ostiche per l’influencer: “Quante sono le Regioni italiane?“. Giulia ha azzardato un numero a casaccio, “12”. Vedendo la faccia dei ‘Maestrini’, ha tentato di correggere il tiro provando a dire “24”. Ennesimo fiasco.

Quindi l’ultimo scoglio: “Dov’è Vibo Valencia? Puglia, Basilicata, Campania…”. Errore, errore, errore. “Calabria“, ha infine detto l’ex gieffina, indovinando finalmente la risposta. Senza dubbio c’è molto da lavorare. Ma tanto tanto.

Back to School: anche Clementino va in difficoltà nel test di ingresso

Altro volto noto che si è messo in gioco è stato Clementino, che ha dovuto sostenere il test di ingresso di scienze. Anche il rapper è andato in forte difficoltà su domande più che abbordabili. Inoltre è stato richiamato in diverse occasioni. “Si tolga il cappello”, gli ha detto in modo perentorio una delle prof della commissione, composta da cinque maestri ‘autentici’ e adulti.