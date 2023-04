Cambiamenti in arrivo per il programma della conduttrice, che andrà in onda un altro giorno con il suo programma

Come riportato su Twitter da Massimo Falcioni di TvBlog e da Giuseppe Candela di Dagospia e del Fatto Quotidiano, ci sono importanti cambiamenti in arrivo per Back to school, la trasmissione condotta da Federica Panicucci in onda in queste settimane su Italia 1. La programmazione della seconda stagione dello show Mediaset, leggero e divertente, era fino a questo momento fissata ad un unico appuntamento settimanale in prima serata previsto il mercoledì: dalla prossima puntata in poi, tuttavia, il format sarà trasmesso il giovedì sera.

#backtoschool cambia giorno e passa dal mercoledì al giovedì. dalla padella alla brace. approderà in una serata che vede la presenza di due talk, fiction rai, show della cucciari, pechino express e calcio in chiaro. — Massimo Falcioni (@falcions85) April 14, 2023

Si tratta, come d’altra parte sottolineato anche dallo stesso Falcioni, di una scelta davvero molto azzardata a livello di share: in questo modo Federica Panicucci andrà a scontrarsi con una controprogrammazione davvero complessa, fatta delle fiction Rai, dello show Splendida cornice condotto da Geppi Cucciari, da Pechino Express e dal calcio in diretta. Sulla carta, sembra ben più che un semplice azzardo.

Italia 1, d’altra parte, può pur sempre dire di aver fatto un tentativo per salvare il salvabile, testando un’altra serata diversa da quella del mercoledì che, fino a questo punto, non ha sortito gli effetti sperati. Soltanto l’ultima puntata, trasmessa giovedì 13 aprile, ha registrato risultati molto negativi: lo show ha infatti registrato in calo di 200mila utenti rispetto a 7 giorni fa quando già non aveva brillato, convincendo 840mila persone e un misero 5% di share. Il 6 aprile, per essere precisi, il format aveva attirato poco più di un milione di telespettatori, guadagnandosi un deludente 8%.

Basterà questo cambio in corso d’opera per risollevare le sorti del programma? Ai posteri l’ardua sentenza…

Il format

Federica Panicucci ha preso quest’anno il testimone del collega Nicola Savino, al timone della trasmissione nella prima edizione, e conduce la trasmissione a fianco di Gianluca Fubelli. Il programma vede un totale di 30 vip impegnati nell’esame di quinta elementare, fra domande di cultura generale e interrogazioni di italiano, geografia, matematica eccetera.

A giudicare il loro operato e i loro progressi negli studi una serie di giovanissimi studenti, i “maestrini”, di età compresa fra i 7 e i 10 anni, mentre la commissione d’esame finale vera e propria è composta dai maestri Giusy Bertucci, Chiara Greaves, Oscar Innaurato, Rossella Rocca e Caterina De Simon.