Back to school 2022, chi sostituirà Savino: spuntano due allettanti nomi

Chi prenderà il posto di Nicola Savino a Back to school 2022? Nei giorni scorsi è arrivata la conferma sul saluto dell’opinionista dell’Isola dei Famosi 16 a Mediaset, pronto a vivere una nuova esperienza su Tv8. Qui avrà modo di salire al timone di un nuovo programma dell’access prime time della rete televisiva gratuita di Sky. Pare che Savino porterà avanti un game show, ma ora bisognerà trovare un sostituto per la trasmissione che aveva condotto nella passata stagione e che aveva ottenuto anche dei buoni risultati.

L’uscita di scena di Savino, porterà subito una ventata d’aria nuova dalle parti di Back to school. Si tratta del programma prodotto dalla Blu Yazmine in cui volti noti del mondo dello spettacolo tornano sui banchi di scuola e si sottopongono alle varie interrogazioni su materie scolastiche apprese nel corso della loro infanzia. Uno show tutto nuovo che ha conquistato l’attenzione del pubblico Mediaset. Infatti, la prima edizione – in termini di ascolti televisivi – è andata abbastanza bene.

Mediaset non ha potuto, così, non confermarla per un’altra stagione televisiva. Ma mentre l’intero show riceve la conferma, per quanto riguarda la conduzione ci sono ancora dei dubbi. La rete tv è alla ricerca di colui che farà da successore a Savino, secondo quanto riporta TvBlog. Sul tavolo ci sarebbero già dei nomi, che non dispiacerebbero al pubblico italiano.

Come conduttore della seconda edizione di Back to school starebbero circolando “un paio di nomi”, per il momento. Sicuramente si cercherà di trattare con un volto che lavora attualmente in casa Mediaset. Tra questi spunta il nome di Alvin. Si tratterebbe, indubbiamente, di una bella scommessa visto che è molto apprezzato dal pubblico.

Al momento, veste i panni di inviato all’Isola dei Famosi 2022 di Ilary Blasi e presto potrebbe avere un programma tutto suo da conduttore nel prime time di Italia 1. Ma ci sarebbe anche un altro nome che sarebbe sul tavolo al momento, ovvero quello di Paolo Ruffini.

Dopo la Pupa e il secchione e viceversa, passato poi a Barbara d’Urso, si tratterebbe per lui di un ritorno nella prima serata di Italia 1 al timone di uno show televisivo. Per ora bisognerà comunque attendere prima di scoprire chi prenderà ufficialmente il posto di Nicola Savino.