Baby K è di nuovo single: è finita con l’ultimo fidanzato

Baby K non è più fidanzata: la confessione della cantante

Baby K è tornata single. La cantante ha confermato di non avere più un fidanzato al settimanale Tu Style. La rottura è avvenuta lo scorso dicembre, come sussurravano i gossip, ma solo ora la giurata di Sanremo Young ha trovato il coraggio di parlarne. Claudia Nahum – questo il vero nome dell’interprete – non ha mai amato condividere troppo della sua vita privata. Basti pensare che dell’ultima relazione, durata neppure due anni, ha detto poco e niente. E anche ora che il rapporto è finito la 36enne preferisce non aggiungere ulteriori dettagli. L’amica di Giusy Ferreri si è limitata a ribadire che non è facile iniziare una love story quando si è molto indipendenti, soprattutto perché gli uomini sono parecchio intimoriti da una situazione del genere.

L’ultima rivelazione di Baby K alla stampa

“È difficile trovare una persona che sia a suo agio vicino ad una donna indipendente e che, a sua volta, sia un tipo indipendente. Diciamo che l’uomo self made ha il suo fascino: dolce, forte, paziente, intelligente”, ha detto Baby K al magazine Mondadori. In attesa di trovare il grande amore, quello magari con il quale costruire una famiglia, Claudia si concentra sulla carriera, che procede a gonfie vele dopo tanti anni di gavetta. L’artista ha lanciato quest’estate un nuovo tormentone estivo: Playa.

Baby K parla della sua carriera e della gavetta

“Siamo nell’era dove tutto è veloce e viene consumato in fretta. Il mio è stato un percorso lungo, non una fiammata. Ho avuto una crescita organica, ho cambiato le regole, ma questo richiede tempo. Diciamo che ho spianato la strada a chi è venuta dopo di me”, ha osservato Baby K.