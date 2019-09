Baby K a Tale e Quale Show 2019: Sara Facciolini chiede scusa

Baby K alla prima puntata di Tale e Quale Show 2019 per l’imitazione di Sara Facciolini

Baby K è stata ospite della prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show. La cantante è stata invitata da Carlo Conti per via dell’imitazione di una delle concorrenti di quest’anno: Sara Facciolini. È la seconda volta che Baby viene imitata nel programma di Rai Uno: lo scorso anno ad indossare i suoi panni è stata l’esuberante Guendalina Tavassi. Un’esibizione che ha lasciato il segno e che lo scorso anno è piaciuta molto alla rapper, artefice di tanti tormentoni estivi. Non è stata da meno la performance di Sara, tornata in tv dopo una lunga pausa dovuta alla maternità.

Cosa ha detto Baby K sull’imitazione di Sara Facciolini a Tale e Quale Show

“Sei stata bravissima, è stato impressionante. Dietro le quinte mi veniva da ridere perché non è facile vedere la propria imitazione”, ha detto Baby K a proposito dell’esibizione di Sara Facciolini alla prima puntata di Tale e Quale Show. La cantante ha poi spiegato a Carlo Conti che non è facile ballare e cantare, per di più con abiti attillati, come quelli indossati da Baby K nel videoclip de La Playa, fortunata hit dell’estate 2019. “Scusami Baby, io non sono una cantante ma ce l’ho messa tutta”, ha replicato Sara Facciolini, che ha fatto davvero il possibile per indossare i panni di Claudia Nahum (questo il vero nome della giovane).

Baby K e il disco di diamante per Roma-Bangkok: i ringraziamenti in tv

Baby K ha approfittato dell’ospitata a Tale e Quale Show 2019 per ringraziare il pubblico degli ultimi successi musicali. Tra i tanti Roma-Bangkok, il duetto con Giusy Ferreri, ha ottenuto il disco di diamante: dal 2015 ad oggi ha venduto oltre 500 mila copie.