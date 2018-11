Baby K racconta l’infanzia nomade: ero una bambina timida

Baby K presenta il nuovo album Icona e si racconta

Un passato malinconico e solitario per Baby K. La rapper italiana che ha creato tormentoni estivi come Roma- Bangkok e Da zero a cento pubblica il suo terzo album e si racconta. Sulle pagine del nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, Claudia Nahum (in arte Baby K) racconta la lunga gavetta e il percorso che l’ha condotta al successo. Dopo il boom del brano Femmina Alfa, Baby K ha avuto l’incontro che ha cambiato la sua carriera. Si tratta dell’incontro con Tiziano Ferro che ha creduto in lei e con grande generosità ha prodotto il suo album Una seria nel 2013. Oggi la giovane artista è pronta a tornare protagonista della scena musicale con un nuovo album, Icona, che si annuncia già come un grande successo. A 12 anni dal suo debutto Baby K tira le somme e racconta anche alcuni dettagli relativi alla sua privata.

Baby K: l’infanzia nomade tra continui trasferimenti

Nata a Singapore, Baby K racconta di aver avuto un’infanzia “nomade”. I genitori e la sorella maggiore Alexandra vivevano a Giacarta, in Indonesia, dove la cantante ha vissuto fino a quando ha compiuto tre anni. Il lavoro del papà Giulio, geologo, ha portato poi la famiglia a girare il mondo. Da Croydon, a sud di Londra, a 17 anni Baby K è arrivata a Roma. La cantante racconta che spesso, per via dei continui trasferimenti si è sentita un pesce fuor d’acqua: “Tra cambi di scuole, lingue e Paesi, ogni volta dovevo ripartire da capo.” Baby K confessa anche di essere stata una bimba timida e riflessiva: “Non giocavo con le bambole. A 9 anni suonavo il flauto e disegnavo“.

Icona: il nuovo album in arrivo il 16 novembre

Il prossimo 16 novembre Baby K torna con il nuovo album Icona. Il disco, anticipato dal singolo Come no, contiene dieci brani. Per il suo nuovo lavoro la giovane rapper ha collaborato con nomi importanti della musica come J-Ax, Vegas Jones e Genutaiz.