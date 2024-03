Ayle e Kumo: le prime parole dopo l’eliminazione da Amici

A Verissimo gli ultimi eliminati da Amici: Ayle e Kumo. Entrambi hanno fatto delle considerazioni finali sul loro percorso. Sono molto grati dell’esperienza fatta e non hanno alcun rimpianto.

In particolare Ayle è molto fiero di aver imparato a gestire l’ansia: è stata quella la sua più grande vittoria. Ha rivelato di aver avuto problemi molto seri da dopo Capodanno, tanto che ha deciso di abbandonare. Ma poi ci ha ripensato ed è tornato. In questo la sua prof Anna Pettinelli è stata fondamentale, ha creduto in lui e ha saputo spronarlo nella maniera giusta.

“Ho scoperto i miei punti di forza e i miei punti deboli. Non l’ho vissuta come una sconfitta perché sono riuscito a governare l’ansia. Un po’ di rammarico ce l’ho però non sono deluso da me stesso, sono contentissimo di esserne uscito a testa alta. Mi sono pentito di essermi ritirato perché stavo scappando, andando via non avrei risolto il problema, le difficoltà vanno affrontate. Io e Anna abbiamo passato un sacco di momenti insieme e le voglio un bene incredibile, io e lei siamo molto legati“

Anche Kumo è molto fiero del percorso svolto, che definisce “intenso e bello“. Ha rivelato anche che ha preferito vivere il pomeridiano, rispetto al Serale, perché è stato un contesto più intimo. Ha anche ricordato l’incidente che ha avuto nel 2018 che gli ha segnato la vita e lo ha portato a stare a lungo in ospedale, con conseguente esportazione di un rene.

Deve molto al suo professore Emanuel Lo e ha rivelato che lui gli ha dato lo stimolo a viaggiare: “Emanuel Lo mi ha fatto venire voglia di viaggiare e vedere una prospettiva più ampia“.

Ayle e Kumo e l’amore

Entrambi hanno parlato dell’amore. Ayle ha confessato: “L’amore lo canto lo scrivo, lo vivo? Complicato da spiegare, ho avuto una bella amicizia dentro, sono contento di averla avuta“, riferendosi a Lucia.

Mentre Kumo ha detto: “Io sono entrato fidanzato e mi sono lasciato per problemi di coppia, ma non sto cercando nulla“.

Entrambi al momento si vogliono dedicare alla carriera e sperano di poter realizzare i propri sogni.