Amici: Ayle rompe il silenzio, le prime parole dopo l’eliminazione

Ayle, dopo essere stato eliminato durante la prima puntata del Serale, è riapparso sui social ed ha deciso di ringraziare Maria De Filippi e Anna Pettinelli. Il dispiacere è molto ed ancora non ha metabolizzato il tutto.

Il cantante ha spiegato che ancora non ha realizzato a pieno ciò che è successo in questi ultimi mesi, in particolare non ha superato del tutto l’eliminazione. Nonostante ciò, è grato del percorso fatto fino ad oggi. In primis ha ringraziato Maria per la grande opportunità che gli ha dato. Ha dovuto superare molti ostacoli e molti suoi “demoni interiori“, ma è soddisfatto per avercela fatta.

Poi qualche parola è stata rivolta alla sua professoressa di canto, Anna Pettinelli, che ha sempre creduto in lui. Nonostante il percorso si sia interrotto prima del previsto, Ayle ha capito che questa è la sua strada e perciò non vuole arrendersi.

“Devo ancora realizzare quello che è successo in questi mesi. Ho capito che devo fare questo nella vita e non smetterò mai di donare la mia musica a chi ne ha bisogno“

L’eliminazione di Ayle, non del tutto inaspettata

Nella puntata andata in onda sabato 23 marzo, il cantante è stato eliminato già dopo la prima manche, alla sfida finale con Gaia. Per l’occasione ha cantato due brani: Malamente di Tedua e Allergica alle fragole, l’inedito.

Nonostante abbia fatto performances davvero buone, sembra che per lui non ci sia stato scampo. In realtà in molti sostengono che la sua eliminazione fosse già stata decisa molto prima dell’inizio del Serale. Dove, da qualche anno a questa parte, sembra già tutto prestabilito. Il percorso di Ayle è stato pieno di ostacoli e, nonostante i giudici non lo conoscessero, hanno deciso per la sua eliminazione dopo aver ascoltato solo due brani.

Il giovane se n’è andato lasciando Sofia in lacrime. Tra di due c’è sempre stato un rapporto molto intimo, ma non è mai stato chiaro se stessero insieme oppure no. Nel post appena pubblicato da Ayle c’è anche una foto con lei.