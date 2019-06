Avanti un altro torna a dicembre: tutte le indiscrezioni sulla nuova stagione

By

Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti torna a dicembre

L’estate è appena iniziata ma si stanno già organizzando i palinsesti per la prossima stagione televisiva. Se negli scorsi giorni vi abbiamo anticipato la conferma di alcuni nuovi programmi che sono piaciuti molto al pubblico, arrivano le prime indiscrezioni sul game show condotto da Paolo Bonolis. La trasmissione, da quanto apprendiamo da TvBlog, dovrebbe tornare in onda dal prossimo dicembre, sostituendo Caduta Libera di Gerry Scotti. Lo show dello Zio Gerry sta andando molto bene anche nella sua versione estiva e in termini dei dati di ascolto, sta dando filo da torcere a Reazione a Catena con Marco Liorni.

Avanti un altro: tutte le indiscrezioni sulla prossima stagione

Vi avevamo già anticipato del ritorno di alcuni programmi che erano davvero piaciuti al pubblico. Primo fra tutti A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà. Ora si sta ancora capendo come riempire il preserale di Canale 5 per l’autunno 2019, TvBlog ci anticipa che probabilmente i mesi successivi all’estate saranno ancora una volta presieduti da Gerry Scotti e il suo Caduta Libera. Il game show poi verrà sostituito da dicembre con Avanti un altro, la cui messa in onda dovrebbe arrivare fino al mese di aprile. Il sito sempre informato ci dice anche che il programma di Bonolis conterà ben 130 puntate, dunque ci aspetta un inverno e una parte della primavera all’insegna del divertimento e della simpatia del padrone di casa e del collega nonché amico Luca Laurenti.

Paolo Bonolis e Gerry Scotti: re indiscussi dei games show di Mediaset

Anche se i loro programmi presentano delle caratteristiche diverse, pensiamo che Paolo Bonolis e Gerry Scotti siano i re indiscussi dei games show di Canale 5. Entrambi dotati di una simpatia irrefrenabile, fanno conquistare alla rete del Biscione ascolti sempre più alti. Proprio loro ci faranno compagnia nella prossima stagione televisiva, sempre fissi nella fascia del preserale della rete Mediaset. Canale 5 dunque continua a puntare su due cavalli forti della propria azienda.