Avanti un altro torna il 6 gennaio: nuovi personaggi e non solo

Avanti un altro, il 6 gennaio 2020 inizia la nuova edizione: tornano Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Tutto pronto per il ritorno di Avanti un altro: il 6 gennaio 2020 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione dell’amatissimo game show! Paolo Bonolis tornerà alla guida della trasmissione affiancato dall’immancabile Luca Laurenti. Nel promo pubblicitario pare di capire che saranno centoventi puntate ad accompagnare il pubblico di Canale 5 nei prossimi mesi, dunque quattro mesi. Come sempre, infatti, Avanti un altro di Paolo Bonolis non occupa il preserale dell’intera stagione di Canale 5, dandosi il cambio con i game show di Gerry Scotti. Non abbiamo dubbi sul fatto che ci saranno novità ad Avanti un altro 2020, tra cui alcune nel minimondo: per esempio, chi sarà la nuova bonas? Vediamo cosa sappiamo al momento.

Avanti un altro 2020, il minimondo della nuova edizione: confermati e nuovi arrivi

Anche quest’anno il minimondo sarà capitanato da Miss Claudia, ovvero Claudia Ruggeri, che proporrà domande di ogni genere. Confermata anche Maria Mazza, che veste i panni della dottoressa, così come anche lo iettatore, interpretato da Franco Pistoni. Torneranno ovviamente anche il bonus e la bonas: il primo sarà ancora Daniell Nillson, mentre per la seconda c’è da attendere la prima puntata per scoprire chi è. Per il ruolo della bona sorte invece è stata scelta di nuovo Francesca Brambilla. Sappiamo già che ci sono delle novità nel minimondo di Avanti un altro 2020 e una di queste è l’amatissima youtuber Follettina Creation, ma potrebbero essercene altre.

Avanti un altro 2020, le novità della nuova stagione

Non è stata modificata invece la formula del gioco. Una lunga fila di concorrenti siederà uno alla volta davanti a Paolo Bonolis, provando a rispondere correttamente almeno a tre risposte (su quattro) per poter pescare dal pidigozzaro. Qui avrà la possibilità di trovare somme di denaro oppure pidigozzi che potrebbero cambiare il corso del gioco. In modo positivo, come la bona sorte o la pariglia, oppure in negativo, come lo iettatore o avanti un altro. Potrebbero esserci nuovi pidigozzi nella nuova edizione! Il campione di serata proverà invece a portare a casa il montepremi accumulato rispondendo in modo errato alle ventuno domande finali di Bonolis, nel tempo a disposizione.