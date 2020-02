Avanti un Altro, arrivano gli speciali in prima serata su Canale 5: date

Avanti un Altro, arrivano gli speciali in prima serata su Canale 5: le date

Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano in prima serata su Canale 5 con degli speciali di Avanti un Altro. Nessuna rottura, come spifferato nelle scorse ore per i due amici e colleghi (si è parlato di una forte lite). Anzi la coppia è pronta per nuovi appuntamenti. Nel dettaglio, come riporta Fanpage.it, il quiz preserale sbarcherà in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset a maggio 2020, il sabato. Non è ancora chiaro il numero di speciali che saranno messi in onda, ma si sa che inizieranno a partire dal 16 maggio, dopo che si chiuderà la stagione di Amici di Maria De Filippi.

Avanti un Altro sfiderà la finale dell’Eurovision Song Contest

Il 9 maggio andrà in onda l’ultima puntata di Amici All Star, l’appendice del talent show Amici (versione che vedrà 4 puntate, dopo la sfida ‘regolare’ dei nuovi talenti che inizierà il 28 febbraio. Amici All Star vedrà gareggiare alcuni ‘vecchi allievi’ passati dallo show negli anni scorsi). Dal 16 maggio prenderanno il via gli speciali di Avanti un Altro. E proprio in quel giorno, il quiz show di Bonolis e Laurenti se la dovrà vedere con un osso duro. Sfiderà la finale dell’Eurovision Song Contest, in onda su Rai Uno. Il festival musicale europeo, che si svolgerà a Rotterdam e vedrà Diodato in gara a tenere alto l’onore dell’Italia, si chiuderà infatti proprio il 16 maggio.

Bonolis e Laurenti, smentite le voci su una possibile rottura professionale

La notizia degli speciali di Avanti un Altro, indirettamente, smentisce il rumor circolato nelle scorse ore che voleva Bonolis e Laurenti ai ferri corti. Addirittura qualcuno ha parlato di rapporti incrinati. Lo staff dei due ha escluso tale dinamica, pur tuttavia non smentendo che ci sia stata una lite. Insomma, pare che come a volte capita tra gli amici ci sia stato sì un diverbio ma che sia tutto presto rientrato. Nessuno strascico, la coppia è solidissima.