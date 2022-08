Intrecci e accordi nel dietro le quinte del Grande Fratello Vip. Sonia Bruganelli, opinionista della sesta edizione del reality più spiato d’Italia (e confermata per la settima nel medesimo ruolo), infatti, ha chiuso due contratti con due ex ‘vipponi’ che ha avuto modo di ‘giudicare’ nel corso della sua esperienza al fianco di Alfonso Signorini. Di chi si tratta? Di Giucas Casella e di Sophie Codegoni, che entrano ufficialmente nella squadra di Avanti un altro!, lo spassoso preserale di Canale Cinque condotto da Paolo Bonolis. A rivelare la notizia è stata l’ex tronista di Uomini e Donne in un’intervista rilasciata a Chi Magazine.

Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un Altro: chiusa la trattativa con Sonia Bruganelli

“Sarò la nuova Bonas di Avanti Un Altro – ha confidato Sophie -. Io ho fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team e in studio con il grande Paolo Bonolios per me è motivo di orgoglio immenso“. Alessandro Basciano, suo fidanzato (l’amore tra la Codegoni e l’ex volto di Temptation Island è sbocciato proprio nel corso del GF Vip 6), l’ha sostenuta al cento per cento nella sua volontà di voler lavorare nello show.

“In primis – ha spiegato l’ex tronista UeD – l’ho detto ad Ale. Mi ha portato per mano dentro questo nuovo viaggio, occupandosi di me. Poi la sera, dopo l’aperitivo e dopo aver avuto la conferma da Sonia, ho chiamato mia madre al telefono e lei per poco non piangeva. È una fan di Bonolis da sempre”.

La giovane non vede l’ora di mettersi al lavoro. Fosse per lei, inizierebbe oggi a registrare. Invece dovrà aspettare ancora un po’, metà settembre circa. Sarà in quel periodo che dovrebbero essere messe in cantiere le nuove puntate del popolare quiz show in onda sull’ammiraglia Mediaset. L’ex volto di UeD ha inoltre aggiunto di voler apprendere e imparare molto dal maestro Paolo Bonolis. Il programma viene ‘confezionato’ a Roma, dove Basciano ha una casa. Si parla però di una dimora piccola. Sophie, in questo, vede un’occasione e non un ostacolo:

“Sono fortunata perché c’è casa di Alessandro a Roma, quindi non dovrò fare traslochi. Anzi, le do una notizia: in questo momento dobbiamo cercare una casa più grande perché lui aveva una dimora da “single”. Una casa nuova da arredare insieme, che mi auguro poi possa diventare la nostra casa dove costruire e far crescere la nostra famiglia”.

Anche Giucas Casella entra nella squadra di Avanti un Altro: ecco il ruolo pensato per il mentalista

E l’altro vippone ‘acquistato’ dalla produttrice Bruganelli? Trattasi di Giucas Casella che si diletterà nel ruolo che più gli è congeniale, ossia quello del mago. La news l’ha data sempre Chi Magazine, nella rubrica ‘Chicche di gossip’, in cui si legge che anche la scelta di dare un posto nel ‘Salottino’ al mentalista è tutta farina del sacco della moglie di Bonolis.