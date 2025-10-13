Avanti un Altro, ritorno storico in studio: pubblico in delirio, Paolo Bonolis emozionato

Come da tradizione, il pomeriggio di Canale 5 accompagna il pubblico italiano con Avanti un Altro, in onda dal lunedì alla domenica alle 18.45 e guidato da Paolo Bonolis. Ma nella puntata trasmessa lunedì 13 ottobre 2025, qualcosa di totalmente inaspettato ha sorpreso sia il pubblico in studio che quello da casa. A fare un clamoroso ritorno è stato uno dei personaggi più iconici (e amati) del programma: l’Alieno, interpretato da Leonardo Tricarico. Un ingresso che ha subito scatenato l’entusiasmo del pubblico, regalando un’ondata di leggerezza e un pizzico di nostalgia.

Avanti un Altro, ritorno inaspettato da Paolo Bonolis

Dopo anni di assenza dal programma, l’iconico personaggio è tornato in studio con una presentazione che ha reso omaggio al suo status di volto storico dello show. “Il vero contatto con la vita extraterrestre ce lo siamo potuti permettere noi in questa trasmissione tanti anni fa. Ora ha intrapreso un viaggio di ritorno ed è per me una gioia poterlo riavere qui con noi“, ha detto il conduttore, visibilmente emozionato. Un’introduzione sentita, che ha preceduto l’ingresso trionfale dell’Alieno, accolto da un boato del pubblico in studio.

L’entusiasmo si è subito riversato sui social, dove sono comparsi numerosi messaggi affettuosi e pieni di nostalgia da parte dei fan. “Questa si che è una bella sorpresa. È bello rivedere dopo tanti anni l’Alieno e ricordare i vecchi tempi“, scrive un utente. “Sono la persona più felice del mondo“, dice un altro, mentre c’è chi definisce il suo come “uno di quei ritorni dei personaggi cult“. E qualcuno fa notare con ironia: “Non è invecchiato per niente“. Commenti che confermano quanto sia rimasto nel cuore del pubblico, diventando un vero e proprio simbolo del programma.

Chi è Leonardo Tricarico

Oggi Leonardo Tricarico ha 72 anni, è in pensione, sposato da ben 48 anni con la moglie Chiara e padre di tre figli. La sua avventura televisiva è iniziata grazie all’intuito di Paolo Bonolis, che lo notò a Ciao Darwin e decise di creare per lui uno dei personaggi più iconici di Avanti un Altro: l’Alieno. Un “tizio” grigio e lucente, dall’aria quasi fulminata, che sottoponeva i concorrenti a domande incomprensibili, espresse in un linguaggio surreale, prontamente “tradotto” con ironia dal conduttore. Dopo ben 11 anni di partecipazione, si è allontanato dal format, secondo alcune indiscrezioni per un’esigenza di rinnovare il cast e introdurre nuovi personaggi. Ma, come spesso accade, tornare alle origini ha un sapore speciale. E il suo ritorno – anche se solo per una breve apparizione – ha riportato in scena un pezzo storico dello show.