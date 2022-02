Avanti un Altro di Sera, sospensione? “Già previsto”, quando torna in onda

Avanti un Altro Pure di Sera è stato sospeso, ma tornerà in onda molto presto. Nelle scorse ore è arrivata, un po’ a sorpresa e un po’ no, la notizia della sospensione delle puntate in prima serata. Se il successo nel pomeriggio di Canale 5 è assicurato e continua a registrare dei buoni risultati per Mediaset, lo stesso non stava succedendo con in prima serata. Il debutto nella scorsa stagione era stato un successo, ma pare si sia perso per strada perché nelle ultime settimane le puntate di Avanti un Altro di sera non hanno dato molto probabilmente i risultati sperati.

Non è detto che sia colpa o responsabilità del quiz show, che invece piace molto al pubblico di Canale 5 visti gli ascolti del pomeriggio. Potrebbe dipendere dal periodo di messa in onda, per esempio, come da ciò che va in onda sulle altre reti. Così Mediaset sembra intenzionata a correre ai ripari per il momento. In programma ci sono degli appuntamenti con i film di Checco Zalone per le prossime domeniche. Quando torna in onda Avanti un Altro di sera?

Un comunicato di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha messo in chiaro le cose dopo le notizie di ieri. Il programma tornerà anche in prima serata e per il momento il ritorno è in programma in primavera. Con una nota stampa, inoltre, il direttore Scheri non si è risparmiato con gli elogi a Paolo Bonolis. Certo è che parlare di una sospensione di un programma di Bonolis non equivale a parlare della sospensione di un qualsiasi programma. Tuttavia non è in discussione la stima e la fiducia della rete verso il conduttore:

“Lo storico e amatissimo game-show continua a macinare brillanti risultati. […] Bonolis, talento puro e meraviglioso professionista, mette in scena ogni giorno, insieme al grande Luca Laurenti, un programma unico nel panorama della televisione italiana, perfetto per la programmazione di Canale 5”

Queste le parole che hanno accompagnato l’analisi degli ascolti della puntata di Avanti un Altro di ieri pomeriggio, che ha registrato 4.174.000 spettatori con il 21.16% di share. Quindi anche le parole sul ritorno in prima serata e in un certo senso viene smentita la sospensione, come riportato da BubinoBlog:

“Ottimo riscontro anche per la declinazione serale di Avanti un altro!, che – come già previsto dal palinsesto – dopo i quattro appuntamenti della prima parte della stagione tornerà ad arricchire l’offerta dell’ammiraglia Mediaset con nuove puntate, nella prossima primavera”

Da queste parole di Giancarlo Scheri sembra di capire che l’interruzione di Avanti un Altro Pure di Sera fosse prevista sin dal principio. Mediaset avrebbe solo diviso le puntate in due parti.