Avanti un altro pure di sera sospeso: non andrà più in onda la domenica

Mediaset ha deciso di non trasmettere più – almeno per il momento – le altre puntate del game show

Avanti un altro pure di sera si ferma. Come fa sapere in anteprima il blog di Davide Maggio il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti non andrà più in onda su Canale 5 a partire da domenica 13 febbraio 2022. Al suo posto è previsto in palinsesto il film di Checco Zalone Cado dalle nubi. Film che si scontrerà dunque con L’amica geniale di Rai Uno e Che tempo che fa di Rai Tre.

Le puntate previste di Avanti un altro pure di sera non erano solo le quattro che sono andate in onda. Il programma, che ha faticato negli ascolti, avrebbe dovuto tenere compagnia al pubblico almeno sino a fine mese. A quanto pare le registrazioni rimaste verranno trasmesse prossimamente anche se al momento Mediaset non ha ancora deciso una data.

Avanti un altro resta però nel preserale di Canale 5, dove continua ad ottenere ottimi ascolti nonostante la concorrenza spietata de L’Eredità. Solo nella giornata di martedì 8 febbraio il quiz di Flavio Insinna ha registrato 3.403.000 telespettatori (21.40% di share) nella prima parte mentre nella seconda ha totalizzato 4.842.000 con il 24.80%.

Avanti un altro, invece, ha ottenuto prima 2.658.000 (16.90%), poi 4.080.000 (21.10%). Buoni ascolti che fanno del game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti uno degli appuntamenti più seguiti e apprezzati dagli appassionati del piccolo schermo. Per ora i due conduttori non hanno ancora commentato l’ultima decisione Mediaset.

Le parole di Paolo Bonolis su Sanremo

Di recente Paolo Bonolis ha voluto fare pubblicamente una riflessione sul Sanremo di Amadeus. A detta del conduttore di Canale 5 i Festival organizzati dal collega Rai sono decisamente più semplici rispetto a quelli che Bonolis ha preparato nel 2005 e nel 2009. Il motivo? Secondo Paolino ai suoi tempi la controprogrammazione era assai spietata mentre negli ultimi anni la kermesse musicale non ha rivali alla sua altezza.

Riflessione che Bonolis condivide con la moglie Sonia Bruganelli, che qualche giorno fa sui social network si è complimentata con Amadeus per la riuscita di Sanremo 2022 ma ha ricordato che i Festival di suo marito hanno inevitabilmente registrato degli ascolti più bassi a causa della concorrenza agguerrita delle altre reti.