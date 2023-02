Si chiama Andrea De Paoli il nuovo ‘bonus’ di “Avanti un altro”. Modello professionista da 15 anni, il volto del quiz show ha rilasciato un’intervista al magazine “Chi” in si racconta, dagli inizi come idraulico al sogno (realizzato) di lavorare con Bonolis, fino al rapporto con la sua collega Sophie Codegoni. E ne approfitta per lanciare un piccante appello al direttore del giornale, Alfonso Signorini.

De Paoli parla incredulo dell’opportunità di poter lavorare con Paolo Bonolis. Un obiettivo a lungo perseguito dal modello, che 6 anni fa aveva partecipato a “Ciao Darwin” e, pur di incontrare il noto conduttore, era arrivato a perdere ben 2 lavori. “A Paolo non l’ho mai detto. Nutro un rispetto enorme anche nel parlargli. Poi è arrivata l’occasione di fare il “bonus” ad Avanti un altro, ed eccoci qui: felicissimo”, racconta non riuscendo a nascondere l’entusiasmo.

Nel programma la sua controparte femminile è l’ex tronista Sophie Codegoni, che interpreta, per l’appunto, la ‘bonas’ che cerca di distrarre i concorrenti dal rispondere alle domande. Ma come sono i rapporti tra i due bellocci di “Avanti un altro”?

Cordiali e rispettosi. Entrambi eravamo molto concentrati nel non voler sbagliare quando venivamo convocati in studio.

Insomma, dalle dichiarazioni dell’ex idraulico si evince una relazione più che altro lavorativa con l’ex gieffina, con cui ha finito di registrare le puntate della nuova stagione del preserale alcune settimane fa. Sembra spendere invece parole più amichevoli per Claudia Ruggeri, ovvero ‘Miss Claudia del salottino’ e Laura Cremaschi, ovvero ‘Miss web’, con le quali condivide “grandi risate”. Non poteva poi mancare un messaggio di riguardo per colei che muove le fila della trasmissione, Sonia Bruganelli: “Ci tengo a ringraziare Sonia Bruganelli, che dietro le quinte è una gran lavoratrice. Anche gli autori. Marco Salvati, insomma tutto il team di Sdl, l’agenzia di Sonia, ti fa sentire a casa”.

Andrea De Paoli: “Oriana potrebbe farmi battere il cuore”

I sogni da realizzare, però, non sono di certo finiti per Andrea. Adesso, punta ad entrare nella casa più spiata d’Italia e fa un appello ad Alfonso Signorini: “Un idraulico così nella casa non c’è mai stato. Di solito nei reality viene premiato chi cucina: io potrei risolvere altri problemi. E poi l’idraulico ha il suo fascino, non deluderei”. E cerca di convincere il conduttore aggregando un piccante dettaglio: “Sono single, aggiungo”. Ma su quale vippona si butterebbe se riuscisse a diventare un concorrente del “Grande Fratello Vip”? Il modello non si tira indietro e fa senza problemi il nome di Oriana Marzoli. Ma, aggiunge, non gli dispiacerebbe conoscere anche la oramai squalificata Ginevra Lamborghini.

De Paoli sembra avere gli stessi gusti di Antonino Spinalbese, il quale, ricordiamo, si è relazionato nel reality sia con la venezuelana che con la sorella di Elettra Lamborghini. E proprio al parrucchiere lancia una tagliente battuta:

Antonino Spinalbese ha avuto vita facile, ma solo perché non c’ero io: il fascino dell’idraulico colpisce sempre, assicurato.

Gli incidenti ‘hot’ da idraulico del ‘bonus’

Come menzionato prima, il ‘bonus’ di “Avanti un altro” ha svolto il mestiere di idraulico per ben 6 anni, durante il quale, confessa, riusciva a portare a casa sugli 800 euro al mese. Nonostante abbia smesso da molto tempo, Andrea ammette “dentro di me sarò sempre idraulico” e ricorda divertito alcune situazioni imbarazzanti venutesi a creare a casa di qualche cliente:

Stavo aggiustando un condizionatore tra il tetto e il balcone… C’era questa cliente, una ragazza che veniva a chiedermi di continuo se volevo acqua o caffè, ma lo faceva in perizoma. Ho avuto come un sesto senso e mi sono fermato… beh, poco dopo è arrivato il marito: ed era enorme, mi avrebbe steso al “ciao”.

E ancora:

Un’altra volta, situazione simile, però la ragazza aveva solo un asciugamano e c’era la madre in casa. Sono fuggito per non cadere in tentazione.

Ma ne avrebbe molte altre di storie da raccontare il bel 37enne, che ribadisce di sentirsi orgoglioso di aver fatto quel lavoro, il quale gli permette di avere sempre un piano B, nel caso le cose nel mondo dello spettacolo non dovessero andare. “A proposito, in redazione non avete bisogno di un idraulico? Disponibile sempre per voi”, chiude così la sua intervista il “bonus”.