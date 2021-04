Avanti un altro, Paolo vince: il ragazzo disoccupato supera la scalata finale

Paolo ha vinto ad Avanti un altro 19mila euro, giovedì 22 aprile 2021. Il simpatico concorrente è riuscito a superare la scalata finale, perdendo però i suoi 130mila euro. Infatti, non è riuscito a completare il percorso entro i 150 secondi messi a disposizione. Il game show condotto da Paolo Bonolis prevede che, allo scadere del tempo, qualsiasi somma di denaro scali a 100.000 euro. Da questo momento, inizia la fase più tesa, in quanto con il passare dei secondi il montepremi diminuisce, precisamente si perdono mille euro ogni secondo. Paolo, vedendo la somma scalare sempre di più, ha deciso di freddare la somma a 19mila euro. A questo punto, c’è solo una possibilità e il giovane concorrente l’ha sfruttata bene.

L’ultima domanda, “Vince o perde, l’onore delle armi spetta a…”, ha portato alla vittoria Paolo, che ha risposto “vince”. Quando Bonolis ha esultato facendogli capire che la risposta era quella giusta, il concorrente ovviamente non è riuscito a trattenere le sua felicità. Il pubblico presente in studio ha affiancato subito Paolo con applausi e urla di gioia. Il vincitore di questa sera di Avanti un altro è apparso un ragazzo simpatico agli occhi dei telespettatori. Il suo modo di fare ha attirato l’attenzione del conduttore, che ha cercato di scoprire alcuni particolari della vita di Paolo.

Quest’ultimo ha raccontato di aver lavorato nel campo dell’abbigliamento in passato. Adesso è disoccupato, ma ha seguito un corso di make up artist. Non pratica questo lavoro, ma gli è capitato di truccare una sposa, sua amica. “Trucco anche mia nonna”, ha fatto sapere Paolo a Bonolis. Prima di iniziare a giocare, ha voluto salutare la sua numerosa famiglia, a cui sembra molto legato. Ed ecco che per lui è arrivata la vittoria!

“Bravo Paolo, bravo veramente. Complimenti, nonna me la devi truccare da ricca ora”

Bonolis non ha potuto non complimentarsi con il nuovo vincitore. Lo scorso 31 marzo, nello studio di Canale 5 un altro concorrente portava a casa ben 175mila euro. Il giovane Daniele è riuscito a vincere l’intero montepremi, prima che i 150 secondi scadessero. Una vittoria, la sua, che ha colpito tantissimi telespettatori. Non solo, per lui in studio c’era stato uno standing ovation! Applaudendo emozionati, i presenti non hanno potuto non complimentarsi con Daniele. Anche il conduttore aveva mostrato tutta la sua felicità di fronte a questa grande vittoria.