Il mistero della barzelletta annunciata ma mai andata in onda. Venerdì 24 marzo, ad Avanti un altro (quiz show preserale di Canale Cinque), Paolo Bonolis ha scherzato a più riprese con la valletta della puntata, la signora Giuseppina, navigata barzellettiera. Il conduttore, travolgendo l’ospite con un mare di ironia, ha promesso che le avrebbe fatto raccontare qualcosa del suo repertorio. “Tu non me la fai dire”, ha protestato Giuseppina. “Gliela faccio dire”, la risposta del conduttore romano. Tutti si aspettavano che la barzelletta venisse srotolata e invece è successo un qualcosa di strano.

La donna non ha narrato alcunché. Evidentemente il passaggio è stato tagliato in post produzione. Si sono però uditi gli applausi e le risate dello studio. Subito dopo Bonolis si è rivolto con finto imbarazzo ai telespettatori, lanciando la pubblicità: “Con la nostra consueta eleganza vi diamo appuntamento a tra poco”.

Bonolis chiede alla valletta di puntata di raccontare una barzelletta, ma di questa non c'è traccia, a differenza della reazione imbarazzata del conduttore e delle risate dei presenti. Il motivo? Un chiaro taglio, visibile dalla posizione degli occhiali. pic.twitter.com/0Nv4ukWDAX — Massimo Falcioni (@falcions85) March 25, 2023

Dal video si può notare che Bonolis indossa gli occhiali mentre si appresta ad ascoltare la barzelletta di Giuseppina. Subito dopo un cambio di inquadratura, però, come per magia, ha gli occhiali tra le mani. In questo momento ci sono gli applausi del pubblico e le risate, con ogni probabilità scaturite per via del racconto della barzelletta. Racconto che però nessuno ha ascoltato in quanto è piuttosto chiaro che sia stato tagliato durante il montaggio della puntata (si ricorda che Avanti un altro è registrato e non in diretta).

Restano ignoti i motivi che hanno spinto il programma ad operare la rimozione della barzelletta. Potrebbe darsi che ci sia stato un riferimento all’attualità che è stato meglio evitare. Oppure, altra ipotesi da non scartare, può darsi che il racconto di Giuseppina non sia stato ritenuto in linea con le nuove direttive dei vertici di Mediaset, che hanno imposto una linea più sobria per le trasmissioni in onda sulle sue reti.

Ne sa qualcosa Alfonso Signorini che ha dovuto rivedere non di poco le modalità per condurre in porto la settima edizione del reality show più spiato d’Italia, il GF Vip. Si mormora inoltre che già sia stata allertata anche Ilary Blasi. Pare che Pier Silvio Berlusconi non voglia scenate ultrà trash a L’Isola dei Famosi, in partenza il prossimo 17 aprile.