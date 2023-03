Sabato 11 marzo Paolo Bonolis è stato ospite di “Tv Talk“, programma di Rai Tre che analizza gli show del piccolo schermo. Il conduttore ha parlato del suo presente televisivo, del sodalizio con Luca Laurenti e dei progetti futuri. Inoltre, ne ha approfittato per smentire alcune notizie diffuse recentemente da uno dei suoi autori, Marco Salvati. Il presentatore della trasmissione di approfondimento, Massimo Bernardini, ha iniziato l’intervista chiedendo al paroliere la sua opinione sui recenti eventi accaduti al “Grande Fratello Vip”, programma di cui la moglie Sonia Bruganelli è opinionista. Alfonso Signorini, infatti, ha dovuto chiedere scusa al pubblico e prendere seri provvedimenti nelle ultime puntate a causa delle nuove direttive di Mediaset, a seguito di un eccesso di volgarità da parte dei concorrenti. Bernardini ha poi chiesto a Bonolis se avesse mai vissuto una situazione simile a quella di Signorini. La risposta del conduttore è stata piuttosto fredda: “No. Non mi è mai capitato. Mi è capitato di chiedere scusa ad una singola persona per motivi professionali, ma a livello pubblico così no”.

Paolo Bonolis: la verità su “Ciao Darwin” e la fine di “Avanti un altro”

Durante la sua partecipazione al programma di Rai 3, il paroliere ha approfittato dello spazio a sua disposizione per smentire alcune voci circolate di recente. In particolare, si è soffermato sulla nuova edizione di “Ciao Darwin” (le cui registrazioni sono attualmente in corso a Roma, ma la messa in onda è prevista per la prossima stagione), secondo la quale sarà presto inserita una “quota” arcobaleno tra le squadre sfidanti, oltre alla tradizionale divisione tra uomini e donne. Il 61enne ha smentito categoricamente questa notizia e ha dichiarato: “Questo è stato un suggerimento che portò Marco (Salvati) che non credo che verrà messo in atto. Lui ha avuto il piacere di dirlo perché è particolarmente attivo sui social, cosa che io non faccio. Però poi non credo che lo faremo. Anche perché non so come mai gli LGTBQ non possano stare serenamente insieme a tutti gli altri senza bisogno di metterli in un cerchietto”.

Successivamente, l’autore Marco Salvati aveva parlato anche di un possibile addio di Bonolis al preserale che conduce su Canale 5 dal 2011, “Avanti un altro”. Tuttavia, il conduttore ha commentato ironicamente le parole del collega, dicendo: “Vi ho detto che quando registriamo ‘Avanti un altro!’ non siamo sotto effetto di stupefacenti, forse li usa tutti lui”. In altre parole, il famoso quiz non terminerà il prossimo anno e sarà ancora possibile vedere Paolo, Luca e gli altri simpatici personaggi dello show sui nostri schermi.

Paolo Bonolis: ritorno in Rai?

Infine, lo showman ha toccato anche il tema del suo futuro televisivo, accennando alla possibilità di tornare alla Rai. Il volto Mediaset ha rivelato di essere disposto a tornare nell’emittente pubblica, nel caso gli venisse data la possibilità di riproporre “Il senso della vita”, talk show che andò in onda fino al 2011 su Canale 5. Tuttavia, ha aggiunto che potrebbe pensarci solo “se dalle parti di Viale Mazzini non cambiasse ogni anno la dirigenza”.