Avanti un altro: Gregoraci ‘stuzzica’ Bonolis, la replica di Paolo è geniale

Archiviato Live – Non è la d’Urso (il talk è stato chiuso anticipatamente da Mediaset), spazio alla prima puntata di Avanti un altro… Pure di sera!, show di Paolo Bonolis che ha conquistato il prime time della domenica sera della rete ammiraglia del Biscione. Nel corso della puntata in onda l’11 aprile, si sono sfidate due squadre: gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 contro una squadra di opinionisti del piccolo schermo, tra cui Antonella Elia, Alba Parietti, Giovanni Ciacci e Malgioglio.

A un certo punto, è entrata in gioco Elisabetta Gregoraci, chiacchieratissima showgirl, ex moglie di Flavio Briatore. La 41enne calabrese ha dovuto scegliere un personaggio del noto ‘Salottino‘ della trasmissione, optando per il ragazzo del fitness. Muscoli ed esibizione hanno fatto il resto: il giovanotto, una volta portati in studio alcuni attrezzi ginnici, ha dato sfoggio delle sue doti, con tanto di piegamenti e trazioni.

A questo punto Elisabetta ha provato a stuzzicare il padrone di casa. “Tu, Paolo, questi esercizi li fai a casa?”, ha domandato di punto in bianco la showgirl. Pronta la replica geniale dell’istrione Bonolis, maestro dell’improvvisazione e dell’irriverenza: “Io no, sono sufficientemente ricco per farlo fare a lui (indicando l’uomo palestrato del ‘fitness)”. Applausi e risate in studio. Matilde Brandi, captata dalle telecamere mentre era in attesa del suo turno per entrare in gioco, ha pronunciato un “Lo amo”, indirizzato al conduttore.

La risposta di Bonolis è subito entrata in tendenza sulle piattaforme web, venendo ribattuta in una miriade di post. Tantissimi anche i complimenti per il presentatore, che, a giudicare dal termometro dei social, dopo 40 anni di tv resta uno dei conduttori più amati e apprezzati d’Italia.

Avanti un altro… Pure di sera!, Bonolis e Patrizia De Blanck senza dente

Prima concorrente dello show è stata Patrizia De Blanck. Curiosamente la Contessa si è presentata con una ‘finestrella’: “Ho perso un dente ieri”, ha raccontato, stimolando le risate in studio e l’ironia di Bonolis e Luca Laurenti. Quest’ultimo è pure stato ‘rimproverato’ dall’80enne. “Non capisco quando parli tu, Paolo è più bravo”, la stilettata spassosa indirizzata a Laurenti. Altri sorrisi, altre risate. Avanti un altro… Pure di sera! è ufficialmente decollato.