Avanti un altro, grave lutto per Paolo Bonolis: è morta Eliana

In attesa di assistere alle nuove puntate che dovrebbero ripartire a marzo, tutto il team di Avanti un altro è alle prese in questi giorni con un grave lutto: la morte di Eliana. A dare l’annuncio sui social network è stato il conduttore Paolo Bonolis, del tutto sconvolto da questa perdita improvvisa. Il presentatore Mediaset ha condiviso uno scatto della signora e ha scritto parole piene di amore e commozione.

Eliana non era una donna nota ai telespettatori di Avanti un altro ma faceva parte della squadra del programma. Una delle tante persone dietro le quinte ma sempre cordiale e gentile, che aveva legato un po’ con tutti. A partire da Paolo Bonolis, che ha così salutato l’amica su Instagram:

“Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore. Grazie Eliana”

Tanti i like e messaggi di cordoglio che hanno invaso l’ultimo post di Paolo Bonolis dedicato all’amica scomparsa. Tra questi spicca quello di Francesco Nozzolino, altro grande protagonista di Avanti un altro. Il ragazzo, che è diventato popolare grazie a Ciao Darwin, ha ammesso che Eliana mancherà a tutti.

Nozzolino ci ha inoltre tenuto a precisare che Eliana è sempre stata sorridente, gentile e disponibile con tutti. Non è mancato, sul proprio account, il saluto di Sonia Bruganelli, che era molto amica della signora scomparsa. Un’amicizia che andava avanti da quasi venti anni.

Come si può facilmente intuire dal post condiviso da Sonia (testo integrale più in basso), Eliana era da tempo una delle più strette collaboratrici di Bonolis. Era presente ad Avanti un altro ma anche a tanti altri format che hanno reso celebre la carriera di Paolino.

Quando torna Avanti un altro in tv

Avanti un altro tornerà su Canale 5 in primavera. Salvo repentini cambiamenti di programmazione, la nuova stagione dovrebbe ripartire lunedì 8 marzo. Le nuove puntate sono state registrate la scorsa estate ma Mediaset ha a disposizione pure le registrazioni effettuate lo scorso anno, prima dello scoppio della pandemia. Puntate del tutto inedite, mai trasmesse fino ad oggi. Accanto a Bonolis è confermato l’amico di vecchia data Luca Laurenti. Avanti un altro andrà in onda anche di sera con alcuni appuntamenti speciali in prima serata.