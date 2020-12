Paolo Bonolis, nuova carriera fuori dalla tv: affari nel mondo del mattone

Il noto conduttore italiano fa un passo importante, affidando a un banker una nuova attività immobiliarista e di albergatore; in questo modo entra in affarri fuori dalla televisione

Paolo Bonolis entra negli affari del mondo del mattone. Secondo quanto si legge su Il Tempo, il noto conduttore della televisione italiana avrebbe affidato a un banker una “nuova attività di immobiliarista e, in prospettiva, di albergatore”. Si tratterebbe di Roberto Imbriale, l’amministratore unico di Immobiliare Sette srl, di cui è unico azionista Bonolis, con un versamento di 10mila euro di capitale sociale. La nweco, che è situata in via della Balduina, ha come gestore proprio Imbriale, che vanta una lunga carriera nel mondo della consulenza finanziaria. Nei primi anni del 2000 è emerso come amministratore delegato di Indipendent Private Banker sim, la rete di private banker e consulenti finanziari a Roma.

Oggi Imbriale è consigliere con delega per l’area commerciale della Agorà Investments Sgr.. Tornando all’importante passo di Bonolis, la nuova società avrebbe come scopo la compravendita di beni immobili e la gestione delle strutture turistiche, come gli alberghi e i villaggi turistici. Imbriale è anche il vicepresidente e il socio di Azzurri 2010, la società sportiva dilettantistica, di cui Bonolis possiede l’80%. Una grande svolta nella vita professionale del noto conduttore italiano, che ora fa parte del mondo del mattone.

Avanti un Altro! di Bonolis e Laurenti compie 10 anni e raddoppia: le nuove puntate arrivano a gennaio

Intanto Avanti un altro compie 10 anni ed è pronto a tornare con le nuove puntate il prossimo 4 gennaio 2021, raddoppiando l’appuntamento. Il game show di Bonolis e Luca Laurenti, come riporta TvBlog, ha già iniziato le registrazioni a fine ottobre, ma poi si sono interrotte. Per il preserale sono comunque pronti circa 40 nuovi episodi, su un totale di circa 80. La prossima edizione accoglierà anche altri 10 o 15 episodi speciali, destinati alla prima serata.

Era già accaduto in passato di vedere il game show nel prime time. Ovviamente all’interno dello studio i telespettatori di Canale 5 troveranno un pubblico ridotto, con la presenza di mascherine e plexiglass. Non ci sarà spazio per contatti fisici, balli e invasioni di campo. Pare ci saranno delle new entry nel programma. Stiamo parlando di un ‘cerco moglie’, un playboy anni ’60 e due ragazze che rappresentano rispettivamente il nord e il sud.

Attualmente stanno andando in onda le repliche del programma Mediaset, visto che non era stato possibile preparare delle nuove puntate a causa della pandemia del Coronavirus.