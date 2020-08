Avanti un altro, Francesca Brambilla sostituita: nuova Bona Sorte, il motivo

Nella prossima stagione di Avanti un altro ci sarà una nuova Bona Sorte: cambio di volto dunque per questo personaggio del Minimondo. Fino all’ultima edizione è stata Francesca Brambilla a interpretare il ruolo della Bona Sorte, ma adesso è inevitabile la sostituzione. Sul profilo Instagram di SDL Tv è stato annunciato che presto conosceremo la nuova Bona Sorte di Avanti un altro. Ogni lunedì ci sarà la presentazione delle sei candidate giunte nella fase finale delle selezioni per questo ruolo. E non solo, perché gli utenti avranno la possibilità ai fan di esprimere la propria opinione. Tra le stories ci sarà un sondaggio, si potrà ripostare sul proprio profilo la propria preferita con gli hashtag giusti e poi si arriverà a una decisione. Tenendo conto del parere del pubblico anche, visto che sarà coinvolto in modo attivo. E imbattendosi nell’annuncio sulla nuova Bona Sorte qualcuno ha chiesto perché non ci sarà più Francesca Brambilla.

Francesca Brambilla dice addio ad Avanti un altro: in arrivo una nuova Bona Sorte

Sonia Bruganelli non ha ignorato la domanda e ha subito risposto. Ha quindi spiegato che Francesca Brambilla sarà impegnata in un altro programma, quindi non c’è stato nessun allontanamento da parte della produzione. In poche parole, la Brambilla non è stata mandata via. La moglie di Paolo Bonolis ha poi aggiunto che è giusto che i vari volti del Minimondo di Avanti un altro seguano le proprie strade e crescano professionalmente. Da queste parole è chiaro quindi che Francesca abbia preferito intraprendere un nuovo percorso, togliendo per un po’ la lucente tuta celeste della Bona Sorte. Si prepara per una nuova avventura, in un periodo che è fiorente sotto tutti i punti di vista nella sua vita.

Avanti un altro, Francesca Brambilla lascia il programma e si gode il suo nuovo amore: Alessandro Zarino

Oltre a nuove opportunità di lavoro, infatti, Francesca ha anche trovato l’amore Dopo i primi avvistamenti, nelle ultime ore sono spuntate le foto di un bacio tra Francesca Brambilla e Alessandro Zarino che confermano la relazione. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto breccia nel cuore della bellissima ormai ex Bona Sorte e la sosterrà nei suoi nuovi impegni di lavoro. Intanto i fan di Avanti un altro rimangono in attesa di scoprire chi sarà la nuova Bona Sorte…