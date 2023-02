Avanti un altro, colpo di scena: il programma chiude, le motivazioni

Doccia fredda in arrivo per tutti i fan di Avanti un altro, una delle trasmissioni più amate e seguite del palinsesto di Canale 5. Nelle scorse ore, il noto autore tv Marco Salvati ha rivelato in anteprima assoluta nella cornice di Casa Pipol che il programma ha davanti soltanto un’altra edizione, quella del prossimo anno. Dopodiché, il programma dovrebbe chiudere i battenti, una volta e per tutte: Avanti un altro ha dunque soltanto un’altra edizione davanti a sé, poi niente più.

Le dichiarazioni di Marco Salvati hanno lasciato basiti tutti gli ospiti collegati, Gabriele Parpiglia su tutti (è praticamente trasalito!). “Ma veramente?” la reazione dell’autore, a cui ha fatto eco la presentatrice Giovanna Abate che ha chiesto all’ospite maggiori delucidazioni a riguardo. Marco Salvati, non senza un velo di nostalgia, ha commentato:

“Probabilmente il prossimo anno sarà l’ultimo […] Per vol0ntà del conduttore, ma anche perché raggiunta l’anzianità il programma abbia fatto il suo percorso. Tu dirai, un programma che va bene non si molla, però anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c’è una fine.”

Non c’è dubbio alcuno che la chiusura di Avanti un altro rappresenti per molti una scelta decisamente inaspettata. Proprio in tempi non sospetti, infatti, il programma ha registrato ascolti monster, toccando il 26% di share e convincendo milioni e milioni di italiani davanti alla tv. Risultati Auditel che lo stesso Marco Salvati ha definito “stupefacenti”, spiegando tra l’altro che sono numeri interessanti soprattutto rispetto al pubblico sensibile e attivo, composto principalmente dai giovani (mentre i più anziani tendono a preferire L’eredità).

Le anticipazioni sulla nuova stagione di Ciao Darwin

Nel corso dell’intervista a Casa Pipol, Marco Salvati ha anche avuto l’occasione di dare qualche piccolissima anticipazione sulla nuova edizione di Ciao Darwin, trasmissione per la quale “tira un’altra aria”. In questo caso infatti non si parla di chiusura e i provini dell’altro programma di Paolo Bonolis sono già iniziati, anche se l’autore ovviamente non è riuscito a sbottonarsi più di tanto.

“L’altro giorno abbiamo fatto l’audizione del corpo di ballo Noi facciamo ancora il balletto, ce n’è uno in mezzo e ce n’è uno alla fine in zona cilindroni. Il coreografo è Salvatore Lo Iacono […] Abbiamo fatto questa audizione buona, c’è qualche faccia nuova, credo che daremo soddisfazione a chi ci vedrà. Il casting è molto attivo sulle squadre, saranno squadre più attualizzate sui temi del momento. Alcune sfide quelle storiche si ripeteranno magari con altri nomi e altre premesse.”

Salvati ha poi aggiunto che la parte di audizioni per Madre Natura si svolge senza che lui sia informato di nulla (“Madre Natura so che fanno i provini a mia insaputa. Non so dirvi se qualcosa sia stato trovato o no”) e si è poi concesso un’altra piccola anticipazione. La nuova edizione di Ciao Darwin sarà infatti a modo suo molto più inclusiva. Ecco le sue dichiarazioni in merito: