Avanti un Altro chiude e Bonolis passa in Rai? L’ultima indiscrezione

L’ultimo dell’anno del 2021 scade il contratto di Paolo Bonolis con Mediaset. Dopo svariate stagioni televisive in cui il conduttore è stato uno dei volti di punta della rete del Biscione, potrebbe esserci una scolta riguardo il suo percorso professionale. Come svelato da Blogo, il padrone di casa di Avanti un Altro non dovrebbe rinnovare con le reti Mediaset e passare in Rai. Su cosa farà sulle reti di Viale Mazzini non è dato saperlo con certezza, ma le idee in campo sarebbero tante. Del passaggio in Rai Bonolis non ne ha mai fatto mistero. Lo scorso anno, quando si è detto contrario alla decisione di mandare in onda le puntate registrate di Avanti un Altro e Ciao Darwin nello stesso giorno di Viva RaiPlay su Rai 1 con Fiorello, aveva lanciato una stoccata finale al suo sfogo sui social, non escludendo la possibilità di un ritorno dalla sua attuale concorrenza.

In particolare, in riferimento a Il Senso della Vita aveva confermato che il programma non tornerà a meno che non si muove verso Viale Mazzini e questo potrebbe accadere. In base alle voci di corridoio raccolte, sul servizio pubblico radiotelevisivo potrebbe condurre un access prime time tutto nuovo sul primo canale. Potrebbe esserci in ballo anche il Festival di Sanremo 2022, una nuova edizione de Il Senso della Vita e non si esclude che dalla stagione tv 2022/2023 diventi di nuovo conduttore di Domenica In al posto di Mara Venier.

Avanti un Altro chiude? Al momento ci godiamo le puntate attualmente in onda. Magari il timone del game della fascia preserale di Canale 5 sarà preso da Gerry Scotti o perché no da Tommaso Zorzi. In ballo, infatti, ci sarebbero importanti progetti tv su Mediaset per il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Paolo Bonolis torna con Ciao Darwin e prende il posto di Barbara d’Urso

In queste settimane Paolo Bonolis è tornato con Avanti un Altro. La novità è l’appuntamento in prima serata a partire da venerdì 12 marzo 2021 in cui sarà proposto Ciao Darwin Story. Il conduttore capitolino, che ha fatto una rivelazione su Laurenti, si approprierà della domenica sera al posto di Barbara d’Urso. Live-Non è la d’Urso chiude in anticipo e al suo posto saranno trasmesse delle puntate di Avanti un Altro in versione serale, appuntamenti celebrativi del decennale di grande successo del game show.