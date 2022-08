Avanti un altro, caos Canale 5: replica-bis, le proteste degli utenti

Caos a Canale Cinque. La rete ammiraglia Mediaset è stata protagonista di un clamoroso errore di programmazione in merito alla messa in onda del popolare quiz show preserale Avanti un altro. Da tutta estate la rete principale del Biscione sta puntando sulle repliche del programma timonato da Paolo Bonolis e da tutta la sua allegra combriccola. Un conto, però, è ritrasmettere una vecchia puntata, un altro è mandarla in onda per ben due volte consecutive, a distanza di meno di 24 ore. Ed è quel che è capitato tra giovedì 18 e venerdì 19 agosto: i telespettatori che seguono la trasmissione si sono così ritrovati a osservare per ben due sere consecutive i medesimi episodi, tali e quali. Dopo il patatrac, l’azienda di Cologno Monzese è intervenuta con una nota ufficiale di scuse, spiegando che si è verificato un errore tecnico.

“Per un errore tecnico, su Canale 5 è andata in onda la stessa puntata di Avanti un altro di ieri. Ci scusiamo con i telespettatori”, ha fatto sapere Mediaset venerdì 19 agosto, dopo la macroscopica svista di programmazione. La puntata in questione è relativa alla stagione del 2019. Piuttosto lontana nel tempo e quindi piacevole da rivedere per il pubblico. Certo, magari non due volte consecutive. La frittata, però, ormai è stata fatta. Pazienza!

Gli utenti all’ascolto hanno subito intuito che qualcosa non andava. A inizio puntata è infatti spuntato il valletto di origine polacca che mostrava sul petto la scritta tatuata “Onore ai morti”. “Ma è quello della puntata di ieri”, hanno subito notato diversi telespettatori che si sono riversati sui social per protestare e per sottolineare quanto stava accadendo sotto i loro occhi. E gli ascolti e lo share? Sono crollati per via dello sbaglio? Curiosità vuole che, nonostante l’errore, i dati dello share si sono comunque mantenuti piuttosto stabili e in linea con le puntate precedenti.

Avanti un Altro, replica in onda due volte di fila ma nessun calo di ascolti

Giovedì gli utenti che hanno seguito Avanti un altro sono stati 1.589 milioni, mentre venerdì davanti al teleschermo ci sono state 1.457 milioni di persone. Un leggero calo, ma nessun crollo. Evidentemente il pubblico di Bonolis è affezionatissimo allo show, tanto da sopportare due episodi identici in meno di 24 ore.