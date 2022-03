Avanti un Altro, arrivano le puntate storiche del lockdown 2020: quando

Finalmente Canale 5 manderà in onda le puntate inedite di Avanti un Altro del lockdown 2020. Quando è scoppiata la pandemia da Covid-19, che nei primi tempi era per tutti Coronavirus, Mediaset ha scelto di sospendere il game show di Paolo Bonolis. O meglio, di sospendere le puntate inedite. La stagione di Avanti un Altro in questione è andata in onda dal 6 gennaio al 15 marzo 2020, dal giorno successivo infatti sono andate in onda delle repliche del programma. Una scelta che in quel momento è risultata incomprensibile da parte del pubblico: la gente ha passato mesi chiusa in casa e aveva fortemente bisogno di compagnia. E soprattutto di leggerezza e di sorrisi, perché mai preferire delle repliche a delle puntate inedite?

Mediaset avrà avuto i suoi buoni motivi, fatto sta che quelle puntate sono finite nel dimenticatoio, fino a oggi. Tv Blog ha reso noto infatti che le puntate inedite di Avanti un Altro 2020 andranno finalmente in onda da sabato 12 marzo 2022. A distanza di due anni, infatti, la rete ha scelto di usare quelle puntate. Forse hanno preferito aspettare tempi migliori? L’anno scorso per esempio c’era ancora il coprifuoco, c’erano le zone rosse e arancioni e una nuova ondata di Covid. Quest’anno la situazione è decisamente migliorata rispetto al 2021 e forse è il momento di tirare fuori dall’armadio quelle puntate.

Sono delle puntate particolari che potrebbero creare un po’ di confusione, qualcuno potrebbe ritrovarsi spaesato perché sono puntate registrate prima del Covid. Quindi Bonolis e Laurenti così come il pubblico e i concorrenti non rispettano alcuna misura di distanziamento o simili. I concorrenti prendono ancora da soli i “pidigozzi” e lo passano nelle mani del conduttori. Questo non avviene più: il concorrente indica soltanto il “pidigozzo” che vuole aprire, poi è Bonolis a prenderlo e a scoprire cosa contiene. Non c’è insomma il passaggio da mano a mano.

Non ci saranno mascherine nel pubblico, non ci saranno pareti di plexiglass, niente di niente. Anche le domande potrebbero risultare in contrasto coi tempi attuali. Resta da vedere quindi se Canale 5 indicherà in qualche modo che sono episodi registrati prima della pandemia. Le puntate del lockdown 2020 di Avanti un Altro sono circa cinquanta, quindi Bonolis terrà compagnia al pubblico del pomeriggio di Canale 5 ancora per un po’. Per quanto riguarda il ritorno di Avanti un Altro Pure di sera in primavera, invece, non c’è ancora una data ma saranno puntate registrate di recente.