Avanti un altro: Alex Belli non ne azzecca una, Bonolis lo ‘infilza’ su Soleil

L’attore parmense, assieme ad altri ex gieffini vip, ospite del programma del conduttore romano. Non è andata benissimo…

Avanti un altro – Pure di sera, nel corso della prima puntata della stagione 2022 in onda domenica 16 gennaio, ha dato spazio ad alcuni concorrenti già eliminati del Grande Fratello Vip 6. A cimentarsi nel popolare quiz show sono stati Aldo Montano, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Raffaella Fico e Alex Belli. Il discusso attore, al centro delle polemiche ‘rosa’ per via del triangolo formato assieme alla compagna Delia Duran e Soleil Sorge, non ha fatto un figurone, per usare un eufemismo. Altrimenti detto ha sbagliato tutto ciò che poteva sbagliare nella trasmissione dell’istrione romano, il quale lo ha ‘infilzato’ con la sua proverbiale ironia su alcune vicende che lo hanno visto protagonista al GF Vip.

Bonolis ha iniziato a pungolare l’ex Centovetrine non appena si è messo comodo sulla sedia per partecipare al gioco. Questa la presentazione che gli ha riservato il marito di Sonia Bruganelli: “Hai invaso i teleschermi, accoppiandoti a destra e sinistra”. Alex si è fatto una risata per poi tentare la scalata ma qualcosa è andato storto. Anzi, più di qualcosa visto che, pronti via, ha subito dato due risposte errate, rimettendosi in fila con la possibilità di riprovarci in un secondo momento. E infatti, rieccolo per tentare di rifarsi…

Al secondo turno, l’attore parmense ha potuto contare anche sul support della Bonas di Avanti un altro – Pure di sera, Laura Cremaschi, che lo ha invitato a rilassarsi mentre gli massaggiava le spalle. Tutto materiale utile per Bonolis che non ha perso tempo per pizzicarlo. Alex ha giocato la carta dell’autoironia: “Volevo farle provare la chimica artistica”. Ormai l’espressione, usata dallo stesso Belli per descrivere il suo controverso legame al GF Vip con Soleil Sorge, è diventata una sorta di frase cult.

Bonolis ad Alex Belli: “Non sai una mazza”

Nonostante i massaggi della Bonas, il parmense ha di nuovo sbagliato tutte le risposte. Paolo Bonolis, naturalmente, lo ha pungolato ancora, riallacciandosi all’atteggiamento avuto da Belli con Soleil nella Casa più spiata d’Italia: “Non sai una mazza. Sei stato pervaso dall’ormone e mi hai degenerato”.

Chi invece, tra gli ex gieffini vip, è riuscita ad arrivare al gioco finale, è stata Francesca Cipriani che ha quindi gareggiato per vincere il montepremi dedicato al CE.R.S., Onlus di assistenza specialistica domiciliare per bambini con disabilità. Peccato però che l’ex Pupa non sia riuscita a dare tutte le risposte giuste. Nonostante ciò, Mediaset, come già era successo nell’edizione 2021, ha stanziato comunque 70mila euro che sono stati destinati alla suddetta Onlus.