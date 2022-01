Avanti un Altro, la gaffe di Laurenti fa sobbalzare Bonolis: “Imbec.., cret..”

By

Ad Avanti un Altro non ci si annoia mai, questo è poco ma sicuro. Non si annoia il pubblico che guarda le puntate su Canale 5 ma neanche il cast del programma durante le registrazioni. Oggi infatti Luca Laurenti ne ha combinata un’altra delle sue! Di sicuro non si è trattato di una gag preparata e prevista, anzi tutto lascia pensare che sia stata una vera e propria gaffe del maestro. Lo fa pensare anche la reazione di Paolo Bonolis.

Da qualche stagione Laurenti è seduto accanto a Bonolis nella conduzione del gioco e quindi di fronte ai concorrenti. Anche Luca legge le domande, si alterna con l’amico e collega Bonolis, ed è proprio leggendo una domanda che è successo il fattaccio. In gioco c’era la concorrente Eva, che è diventata anche la prima campionessa di giornata, e anche grazie a Laurenti. Dopo aver pescato La Pariglia ed essere ancora a zero euro col bottino – perché non c’erano altri campioni -, la concorrente è andata avanti con il gioco.

La categoria di domande era “Domande Stornellate”, per cui Bonolis e Laurenti hanno letto i quesiti e le opzioni di risposta come fossero stornelli. Laurenti ci ha preso gusto e ha letto pure la soluzione! Era anche la domanda decisiva, tra l’altro: la concorrente Eva aveva indovinato due domande su tre, se avesse sbagliato la quarta avrebbe lasciato il gioco. Invece c’è stata la gaffe di Laurenti ad Avanti un Altro: leggendo la domanda non si è fermato e ha stornellato pure la risposta giusta.

La reazione di Bonolis? Ha fermato la sua spalla urlando! E se non fosse stato per Paolo probabilmente Laurenti sarebbe andato avanti e avrebbe letto l’intera risposta. Leggerne l’inizio, però, è stato sufficiente. Quindi la pioggia di insulti di Bonolis a Laurenti: “Nooo! Imbec…e, cr…no, defi…te, id..ta”. Insomma, non se ne è tenuto uno e poi è scoppiato a ridere. Anche Laurenti è rimasto prima imbalsamato per qualche secondo e dopo ha cominciato a ridere. “So andato troppo oltre. E mo che famo?”, ha chiesto Luca. Questa la risposta del conduttore di Avanti un Altro 2022: “Ta pijin…”. E si è fermato. Ovviamente la concorrente ha indovinato la risposta e ha raggiunto la postazione di campionessa di giornata.