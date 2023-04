“Probabilmente ci vediamo l’anno prossimo”. Così Paolo Bonolis ha chiuso la 12esima edizione di Avanti un altro, la cui ultima puntata è stata trasmessa venerdì 28 aprile 2023 su Canale Cinque. In totale, in questa stagione, sono state mandate in onda 83 puntate. Dovevano essere 101. La domanda sorge quindi spontanea. Che fine hanno fatto le restanti 18? Sulla questione ha fatto chiarezza Miss Claudia, al secolo Claudia Ruggeri, la Bonas del programma preserale nonché cognata di Bonolis. C’è poi tutto un discorso da fare sul futuro del format. Ma si proceda con ordine

Le 18 puntate sparite: quando verranno trasmesse

Non è dato sapere perché Mediaset abbia deciso di tenere in ‘magazzino’ le 18 puntate inedite che, a conti fatti, avrebbero potuto coprire l’intero mese di maggio. Quel che è certo è che si tratta di puntate ‘nuove di zecca’ pronte per l’utilizzo. Claudia Ruggeri, su Instagram, ha fatto sapere che tali puntate verranno trasmesse nel 2024, in coda a quelle che verranno registrate prossimamente in autunno. Il che ci porta ad affrontare il tema relativo al futuro del quiz show.

Avanti un altro sarà pensionato dopo la 13esima stagione?

Nelle ultime settimane si è parecchio parlato della parabola del programma. Per quel che riguarda la prossima stagione, la numero 13, pochi dubbi. Come confermato da Bonolis e dalla cognata, nel 2024 ci sarà una nuova edizione a cui agganciare i suddetti 18 episodi non mandati in onda nel 2023. Dunque il pubblico del quiz show, per il prossimo anno, può dormire sonni tranquilli. E poi?

Pochi mesi fa, Marco Salvati, autore che da anni lavora fianco a fianco con Bonolis, ha dichiarato che il format ha ormai esaurito la sua spinta innovativa e che con ogni probabilità quella del 2024 sarà l’ultima stagione. Parole non dette da una persona a caso, bensì, come prima accennato, dal braccio destro del conduttore romano.

Peccato che a Tv Talk (Rai Tre), lo stesso Bonolis abbia smentito lo scorso marzo il suo autore, dicendo che non c’è al momento alcuna decisione presa sul futuro di Avanti un altro. Riassumendo: la trasmissione, salvo colpi di scena, tornerà ad allietare il pubblico della rete ammiraglia Mediaset nel 2024. Dopodiché si penserà a cosa fare: se pensionare il programma oppure se proseguire nel viaggio.