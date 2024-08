Autrice Temptation Island: “Telecamere off, così gestiamo i fidanzati”

Quasi tutto pronto per la seconda stagione di Temptation Island del 2024. Il programma, su Canale Cinque, aprirà i battenti martedì 10 settembre, naturalmente in prime time e naturalmente con la conduzione di Filippo Bisciglia. Intervistata dal magazine della trasmissione, Chiara Bray, una delle autrici del reality delle tentazioni, ha svelato diversi retroscena che accadono dietro le quinte e che i telespettatori non vedono. Curioso il modo in cui vengono gestiti i fidanzati nel momento in cui pongono fine alla loro avventura, quando cioè prendono la decisione definitiva al falò.

Temptation Island: cosa avviene dietro le quinte

Bray ha spiegato che ogni coppia è seguita da un singolo autore. Per tutto il cammino nel programma, quindi, i due fidanzati che si sono messi alla prova possono contare su una sorta di ‘angelo custode’. Attenzione, però: Chiara ha sottolineato che la produzione non interviene mai nelle dinamiche dello show per far cambiare idea ai partecipanti. Dall’altro lato, quando una persona è parecchio in difficoltà, può rivolgersi alla figura della redazione da cui è seguita e confrontarsi e sfogarsi con lei su quel che sta capitando. Insomma, gli autori fungono anche da confidenti.

Bray ha anche spiegato che il motivo per cui si è deciso di non mettere le telecamere nelle stanze dei single dipende dal fatto che si è optato per lasciare “zone libere” all’interno del villaggio, così da poter offrire ai partecipanti qualche momento di totale privacy. Molto curioso è poi stato il racconto relativo a come vengono gestite le coppie dopo aver preso la decisione di lasciarsi oppure restare assieme.

L’autrice ha narrato che dopo i falò cruciali, le coppie che resistono e che restano insieme vengono fatte alloggiare sempre nel resort in cui viene girato il programma, l’Is Morus Relais. Inoltre vengono messi assieme in una stanza. Discorso differente per chi mette fine alla propria love story: in questo caso agli ex fidanzati vengono dati hotel differenti fino alla fine delle registrazioni.

E quando si tratta di far rientro a casa? Anche in questo frangente l’organizzazione è meticolosa e prende tutte le precauzioni per evitare che trapelino spoiler: sia che le coppie siano rimaste insieme, sia che si siano separate vengono fatte imbarcare dalla Sardegna su due voli diversi. Così nessuno può sapere anticipatamente l’epilogo delle vicende sentimentali prima della messa in onda televisiva.