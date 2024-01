Autrice GF: “Si fa l’amore in Casa? Tantissimo”. Aneddoti spiazzanti

Daniela Collu a ruota totalmente libera. La blogger, conduttrice, opinionista e scrittrice è anche un’autrice televisiva che ha lavorato ad alcune edizioni del Grande Fratello. Una delle curiosità che da sempre cattura l’interesse del pubblico è quella riguardante la vita intima dei concorrenti ‘segregati’ nella Casa più spiata d’Italia. Mica un tema da liquidare con una battutaccia, come spesso capita, visto che il fare l’amore è una delle necessità primigenie di qualsiasi essere umano. E, come è noto, non è proprio semplicissimo soddisfarsi quando si hanno le telecamere puntate addosso h24. Eppure la Collu ha fatto delle rivelazioni alquanto inaspettate su tale questione, sostenendo che quando lei ha lavorato al programma, in segreto, si ‘consumava’ parecchio.

Le rivelazioni dell’autrice del GF

La Collu fu una delle autrici del GF, circa 10 anni fa, nell’edizione che, tra gli altri, per intenderci, vide protagonisti Mirko Petrilli e Federica Lepanto. La blogger, ospite di Tintoria Podcast, è andata a briglie sciolte, narrando aneddoti assai curiosi. “La prima puntata del Grande Fratello Vip con la gente che dice ‘tesoro’, cioè quello è una mer*a”, ha tuonato, aggiungendo che lei preferiva di gran lunga le edizioni precedenti in quanto meno ‘bigotte’ e più peperine: “A me piaceva quando entravano, si stringevano la mano la prima volta e dicevi: ‘Tempo tre giorni e fanno l’amore, ma proprio in confessionale”.

La conduttrice del podcast, a questo punto, ha domandato senza troppo girarci attorno se davvero si ‘consumavano’ rapporti quando lei fu autrice e seguì da vicino le dinamiche della Casa più spiata d’Italia. La risposta è stata spiazzante, con la scrittrice che ha persino narrato che una volta, due concorrenti, credendo di non essere ripresi, hanno avuto un rapporto che è stato visto dagli addetti ai lavori del programma su un maxi schermo. Questo il racconto:

“Se lo si faceva così tanto? Assolutamente sì. Io ricordo una volta che eravamo a fare le prove generali, forse della finale. Io non so se posso raccontare tutte ‘ste cose. Ma che mi frega, mica mi licenziano. Durante le prove i concorrenti vengono chiusi tutti in una stanza perché nel resto della Casa devono fare le prove: d’ingresso dell’ospite, dell’immunità. In quell’anno, c’era una coppia di fidanzatini nel tugurio. Quindi noi avevamo le regie aperte sia sulla Casa in tugurio. Quindi questi, nella loro testa, pensavano di stare da soli. Oh, cioè, a noi così: così, nello studio, a guardarlo su un videowall di 6 metri per 10. Ce lo siamo guardati tutti zitti. ‘Sta puntata così che non è mai andata in onda, ma per noi sì”.

Chissà se anche nelle edizioni successive e in quella attualmente in onda si verificano simili dinamiche. Pare di no, anche perché per far sì che capiti qualcosa ci deve essere la ‘materia prima’, ossia una relazione. E nella stagione in corso del reality show gli spiriti degli inquilini non sono così bollenti. Va anche aggiunto che rispetto ad anni fa, il cosiddetto clima del politicamente corrette si fa sentire molto di più. Ad esempio oggi sarebbe impensabile credere che potrebbe succedere ciò che avvenne nel mitico Grande Fratello 1, quando Cristina Plevani e Pietro Taricone fecero l’amore a pochi giorni di distanza dall’inizio del gioco.