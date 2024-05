Autogossip d’Urso voto 2, Isola da ridere 1, Di Mare 10: pagellone tv

Sorprendente faida tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro. A Belve la discografica ha accusato il cantante di irriconoscenza, lui l’ha smentita in un amen, postando una serie di eventi in cui lo si vede ringraziarla pubblicamente per avere creduto in lui all’inizio della sua attività da musicista. Giustamente inc***tissimo l’artista ha pure condiviso l’articolo di un giornale in cui è stato scritto che Maionchi, all’inizio della sua carriera, gli mise pressioni sul dimagrire e sul non rivelare la sua omosessualità. La produttrice ha risposto, tentando una smentita di tali fatti. Dunque Ferro si sarebbe inventato tutto? La vulcanica discografica stavolta l’ha fatta fuori dal vaso, voto zero!

L’Isola dei Famosi sembra ormai una barzelletta. Altro ritiro: ha abbandonato anche Daniele Radini Tedeschi. Oramai ogni settimana qualcuno se ne va. Ma chi ha fatto i cast? Meglio ridere che piangere, voto 1.

Barbara d’Urso ha lasciato trapelare che il suo ritorno in tv si avvicina. Su X, il vecchio Twitter, ha pubblicato un post con scritto “Coming Soon”, cioè “prossimamente”. A memoria non si ricorda una presentatrice che fa auto promozione su un presunto programma che andrà a timonare. Solitamente avviene il contrario: prima viene ufficializzato lo show e la conduttrice/tore che lo guideranno, poi si passa alla promozione. ‘Barbarella’ invece fa tutto a modo suo. Per inciso, al momento non c’è alcun ufficialità sul suo rientro in tv, ma solo voci. Si dice che sia vicino ad avere una trasmissione sul Nove. Nel frattempo prosegue con gli auto gossip pubblicati sui social, voto 2.

Si mormora insistentemente che Myrta Merlino non verrà confermata a Pomeriggio Cinque. D’altra parte gli ascolti sono lì da vedere. La sua conduzione è stata un flop (si sussurra che da settembre dovrebbe subentrarle Simona Branchetti). La mossa di Mediaset di sostituire Barbara d’Urso con un profilo come quello della Merlino si è rivelata, come molti avevano pronosticato, tutt’altro che vincente, voto 4.5!

E anche quest’anno è arrivato il Primo Maggio ed è andato in scena il classico Concertone da Roma. A condurre due ‘neofiti’, Ermal Meta e Noemi. Non sono andati malissimo, ma nemmeno benissimo. Diciamo che a livello di ritmo da dare alla scaletta si poteva fare di più. Dalla loro hanno la giustifica del maltempo che ha complicato le cose. Per il resto nessun particolare cosa degna di nota, voto 5.5.

Stefano De Martino pigliatutto. Pare che sia quasi fatta per il suo passaggio su Rai Uno dove dovrebbe prendere le redini di Affari Tuoi e I Soliti Ignoti. Il ‘golden boy’ della tv italiana, per quanto dimostrato su Rai Due negli ultimi due anni, si merita la promozione. Avanti tutta e bravo, voto 8!

Franco Di Mare ha rivelato in tv a Che Tempo Che Fa che gli resta poco da vivere a causa di un cancro aggressivo da cui è stato colpito. Si è presentato innanzi alle telecamere non con autocommiserazione, ma con piglio combattivo, tuonando contro alcuni dirigenti Rai, accusati di essere spariti dopo che gli hanno diagnosticato il cancro. Leone fino alla fine, voto 10!