Aurora Tropea cacciata da UeD? Lo sfogo e la frase sulla punizione

AAA cercasi Aurora Tropea. Al pubblico affezionato a Uomini e Donne non è sfuggito che la dama toscana è sparita dal popolare dating show di Maria De Filippi. Un’assenza che si è fatta notare visto che con lei in studio più volte si sono generate dinamiche infuocate. La si ricorda infatti coinvolta in scontri intensi con diverse sue compagne di avventura. Ad esempio molti fan del programma hanno stampato in testa il battibecco che ebbe dietro le quinte con Cristina Tenuta. La vicenda fu dibattuta parecchio e dalla parte di Tenuta si schierarono Valentina Autiero ed Emanuela Malavisi.

Ma si torni al tema iniziale: che fine ha fatto Aurora Tropea? Perché di lei si sono perse le tracce nelle puntate trasmesse di recente? Il suo è un addio definitivo a UeD oppure tornerà in scena prossimamente? Degli indizi su quel che è accaduto nel mondo ‘sotterraneo’ della trasmissione di Maria De Filippi li ha forniti la diretta interessata che su TikTok ha pubblicato un video in cui ha parlato della sua ‘latitanza’ televisiva. Nel filmato si vedono una serie di sue performance nello show. Insomma, Aurora ha voluto riassumere per immagini il suo percorso a Uomini e Donne. E fin qui nulla di strano. Curiosa invece la didascalia a corredo della clip.

Uomini e Donne: Aurora Tropea e il video su TikTok, poi la frase sulla ‘punizione’

“Tutto quello che di importante dovevo dire, l’ho detto con il sorriso ed il cuore, sempre. Ed a volte anche stando in silenzio. Grazie a chi mi ha amato e grazie anche a chi mi ha disprezzato”. Così la Tropea in riferimento ai suoi trascorsi nel programma. Un messaggio che sa di addio e che pare descrivere una situazione che non avrà un futuro. Ulteriore indizio inerente al fatto che forse la sua esperienza nel dating show si è conclusa è giunta da una risposta data dalla stessa donna a un utente che le ha chiesto in maniera esplicita il motivo della sua assenza in studio.

“Perché non sei più a Uomini e Donne?”. “Stop… in pausa o punizione?”, la replica della dama o, forse, sarebbe meglio dire ex dama. La risposta fornita sembra inoltre rivelare che lo stop alla sua partecipazione a UeD non dipenda da lei, bensì dalla produzione. Non resta che attendere di vedere come si concluderà la vicenda.