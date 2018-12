Aurora Ramazzotti: X Factor? “Mi presentai come cantante ma venni scoperta”

Mai dire talk, Aurora Ramazzotti confessa: X Factor? Prima che le proponessero il day time voleva partecipare come concorrente

Aurora Ramazzotti sta ormai ampiamente dimostrando di essere pronta a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da sola. Quest’anno, per esempio, è stata scelta per far parte degli ospiti fissi a Mai dire talk, in rappresentanza della categoria “Figli d’arte”. Durante la seconda puntata dello show della Gialappa’s, andata in onda stasera, Aurora Ramazzotti ha avuto modo di duettare con Elodie Di Patrizi. Finita la performance che l’ha vista protagonista la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha confessato di aver pensato in passato ad una carriera nel mondo della musica (proprio come il padre). Aurora si era persino iscritta ai provini di X Factor anche se poi, una volta scoperta, non si è presentata.

Aurora Ramazzotti a X Factor per cantare: l’iscrizione ai provini di nascosto e la decisione di non presentarsi

Aurora Ramazzotti i provini di X Factor, in realtà, non li ha mai sostenuti (non come concorrente per lo meno). Quando anni fa balenava in lei l’idea di provare a fare la cantante la ragazza, stando a quanto raccontato a Mai dire talk, si iscrisse alle selezioni di nascosto. La madre, però, scoprì subito la cosa ed Aurora – colta in flagrante – decise di raccontare tutto a Michelle. Pur non presentandosi ai provini come aspirante concorrente, però, le cose per lei andarono bene lo stesso. Alla fine, come tutti sanno, Aurora Ramazzotti è stata scelta per condurre la striscia quotidiana del talent di Sky, che poi per lei è stato un vero e proprio trampolino di lancio.

Aurora Ramazzotti si sposa? Le foto dell’anello fanno il giro del web

Al centro del gossip in questi giorni Aurora Ramazzotti c’è finita per via di alcune foto (pubblicate da Diva e Donna) che la vedevano mostrare alla madre quello che tutti hanno pensato fosse un anello di fidanzamento. Sarà davvero così? Aurora si sposa con il fidanzato Goffredo? Ad oggi, dopo la diffusione delle immagini sul web, nessuna conferma o smentita è arrivata da parte della diretta interessata.