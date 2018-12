Aurora Ramazzotti si sposa? Michelle Hunziker commossa alla vista dell’anello

Aurora Ramazzotti presto sposa? Le foto dove mostra il presunto anello di fidanzamento a Michelle Hunziker fanno il giro del web

Aurora Ramazzotti si sposa? Questo è quello che in molti stamattina si stanno chiedendo dopo aver visto le foto pubblicate da Diva e Donna (e trapelate sul web) dove la figlia di Michelle ed Eros parrebbe sfoggiare un anello di fidanzamento. Dalle immagini, inoltre, si vede anche la Hunziker reagire con stupore e commozione alla vista del gioiello. Che sia arrivato per Aurora e il fidanzato Goffredo il momento di convolare a nozze? Certo è che la relazione tra i due sembra andare a gonfie vele ma, anche se gli indizi sembrerebbero portare ad un’unica conclusione, forse prima di parlare di fidanzamento e matrimonio è meglio aspettare una conferma da parte dei diretti interessati.

Aurora Ramazzotti a Mai dire talk: quando anche lei è stata vittima di fake news

Aurora Ramazzotti, come molti avranno già visto, quest’anno fa parte degli opinionisti fissi a Mai dire talk. Durante la prima puntata dello show, dopo che Paola Barale ha smentito ufficialmente i rumours sulla sua gravidanza, anche la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha voluto raccontare la sua esperienza. In passato, ha dichiarato, anche lei è stata vittima di fake news. Molti giornali e siti di gossip, prima di oggi, l’hanno spesso data in dolce attesa o prossima alle nozze. Che sia anche questo scoop un altro buco nell’acqua? Probabilmente, a far chiarezza, sarà domani sera lei stessa dalla Gialappa’s.

Aurora Ramazzotti compie 22 anni: gli auguri di Michelle Hunziker

Oggi Aurora Ramazzotti ha compiuto 22 anni. Michelle Hunziker, sui social, è stata una delle prime persone a farle gli auguri stamattina. “Il 5 dicembre del 1996 ti ho messa sul mio petto e da quell’istante mi è cambiata la vita” ha scritto la conduttrice sul suo profilo Instagram “Tutto da quel momento in poi aveva un senso. Ti amo”.