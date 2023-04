By

“10 giorni post parto, il corpo è magico”. Aurora Ramazzotti si mostra per la prima volta dopo aver dato alla luce il suo primo figlio, Cesare. La giovane mamma, in una Story Instagram, ha raccontato l’emozione e l’esperienza legata al percorso della maternità e alla capacità che ha il corpo di una donna di adattarsi nei vari stadi della dolce attesa. Ora che il suo frutto d’amore è nato, naturalmente il pancione non c’è più. Ha lasciato spazio ad un sano lieve gonfiore che sparirà a breve.

Poco dopo essersi ripresa senza pancione, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha postato una seconda fotografia, ricordando i giorni vissuti prima del parto. “Questo è l’ultimo momento in cui ho potuto vedere la mia pancia. Stento ancora a comprendere che fosse lì dentro”, ha spiegato l’influencer a corredo della tenera immagine scattata in clinica poco prima della venuta alla luce del bebè.

Aurora e Goffredo Cerza, il neo papà, pare che abbiano già battezzato il figlio. Alcune indiscrezioni, non smentite, hanno infatti reso noto che la coppia, subito dopo il parto, ha provveduto a far ricevere il sacramento al piccino. Presenti pochi intimi. Sembra che al rito religioso non abbia però preso parte nonno Ramazzotti, impegnato altrove in quel momento.

A proposito di nonni: Eros e Michelle sono al settimo cielo. L’arrivo del nipotino ha anche contribuito a far sì che i due ex si riavvicinassero. Già dopo la separazione da Trussardi da parte della Hunziker c’erano stati segnali chiari di un rapporto rifiorito. La gravidanza di Aurora ha spinto ancor più il cantante e la conduttrice elvetica a viversi amichevolmente. Amicizia appunto e non amore. Nessun ritorno di fiamma clamoroso all’orizzonte. Anche perché Eros oggi ha ritrovato serenità sentimentale al fianco di una donna, Dalila Gelsomino.

Michelle invece ha il cuore libero. Dopo il flirt vissuto con il chirurgo sardo Giovanni Angiolini (noto alle cronache televisive per aver preso parte a un’edizione del Grande Fratello), oggi si dichiara single. Alcune voci la vorrebbero vicina al ritorno in love con Tomaso Trussardi. Pare però che le indiscrezioni siano infondate: con l’imprenditore bergamasco rema nella stessa direzione per il bene delle figlie, ma la passione di un tempo pare che sia sfiorita.