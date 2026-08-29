Aurora Ramazzotti trasloca, non riesce a sostenere l’affitto: “Decisione presa un mese prima delle mie nozze”

Aurora Ramazzotti, fresca di matrimonio con Goffredo Cerza e madre del piccolo Cesare (3 anni), ha raccontato che sta traslocando. In questi giorni, con la sua famiglia, sta lasciando l’abitazione in cui ha vissuto negli ultimi due anni. La decisione di trovare una nuova casa non è nata per esigenze di spazio. L’influencer ha infatti spiegato che l’appartamento in cui ha dimorato nell’ultimo biennio era comodo e congeniale per le sue necessità. Dove stava quindi il problema? Nell’importo dell’affitto e soprattutto nelle spese accessorie, che sono aumentate di parecchio negli ultimi mesi, diventando per lei insostenibili. Da qui la scelta di guardare altrove e di trovare una nuova sistemazione.

Aurora Ramazzotti e l’affitto con le spese accessorie insostenibile: al via il trasloco

Su Instagram la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha riferito che è alle prese con il trasloco. Molti fan sono rimasti sorpresi, chiedendole spiegazioni. Aurora ha risposto a tutti attraverso una storia dettagliata in cui ha raccontato i motivi che l’hanno spinta, con il benestare del neo marito, a trasferirsi in un’altra abitazione. Per prima cosa ha spiegato di aver compreso lo stupore di coloro che la seguono, in quanto si era stabilita nella casa che ora sta lasciando da soli due anni, documentando sui social anche le scelte relative all’arredamento. Dopodiché ha sottolineato che lei, Goffredo e il piccolo Cesare stavano benissimo nell’appartamento. Il problema erano i costi.

“Le spese erano insostenibili”, ha dichiarato Aurora, specificando che quando avevano siglato il contratto di locazione non potevano prevedere come alcuni costi al di fuori dell’affitto avrebbero potuto incidere sulle sue finanze familiari: “Dimensione e zona si adattavano perfettamente al nostro stile di vita col bimbo, ma nel corso di questi due anni le spese accessorie sono salite a una cifra non più sostenibile e il canone d’affitto era già molto alto, quindi ci siamo guardati intorno per necessità”.

Decisione presa rapidamente prima del matrimonio

La decisione di traslocare è stata presa in tempi rapidissimi. “Essendo il mercato immobiliare molto veloce qua a Milano, abbiamo trovato una bella casa, ma ce l’avrebbero soffiata subito e quindi abbiamo dovuto decidere in una settimana”, ha raccontato l’influencer. Tra l’altro Aurora e Goffredo hanno dovuto scegliere se traslocare o meno a un mese dalla celebrazione del loro matrimonio. Non proprio il periodo più tranquillo per fare un passo del genere. Ma, da quanto dichiarato da Ramazzotti, c’è stata una situazione da “prendere o lasciare”. E con Cerza ha deciso di “prendere”. E ora un nuovo trasloco!