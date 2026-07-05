Nozze Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: invitati, grandi assenti, look e battuta di Eros su Giulia Salemi

Tutto è compiuto, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono marito e moglie. La coppia ha organizzato tre giorni di festeggiamenti in Sicilia con parenti e amici. Venerdì il primo step: le firme con rito civile a Militello in Val di Catania, paese natale di Pippo Baudo e amato da Michelle Hunziker, che durante la giovinezza qui ha trascorso molte vacanze (e infatti le è stata conferita la cittadinanza onoraria). Sabato è stato il grande giorno del matrimonio con una cerimonia a cui hanno partecipato circa 200 invitati. Non sono mancate le star tra cui i genitori della sposa, un certo Eros Ramazzotti e la già citata Hunziker. L’evento è stato curato dalla wedding planner Eva Presutti e si è svolto al Castello Xirumi a Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa.

Le parole di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti per la figlia Aurora e lo sposo Goffredo Cerza

Ad accompagnare la sposa all’altare è stato papà Eros che ha indossato uno smoking scuro elegantissimo e, con una battuta, ha stemperato la tensione. “Buonasera! Chi è che era in ritardo?”, ha scandito, probabilmente riferendosi con ironia a un inghippo che ha visto protagonista Giulia Salemi (su questo punto ci torneremo a breve). Poche ore prima delle nozze, via social, il cantante ha dedicato un dolce pensiero ai neo sposi. Parole in cui non è nemmeno mancata una punta di polemica ‘sociologica’: “In un’epoca allo sbando con sempre più poca umanità, in questa realtà dove ci si perde dove tutto sta diventando futile, vedere due ragazzi felici, empatici e innamorati, è un miracolo. Io vi dico, non cambiate mai ma, miglioratevi e portate solo amore nel mondo. Papà”.

Particolarmente intenso anche l’intervento di Michelle Hunziker che davanti a tutti i presenti, rivolgendosi alla figlia e all’amore che prova per Goffredo (i due fanno coppia da circa 9 anni), ha dichiarato: “Ci hai regalato la scuola più intensa della nostra esistenza”. A celebrare il matrimonio è stata Sara Daniele, figlia del compianto Pino e amica d’infanzia di Aurora.

Giulia Salemi ha dimenticato l’abito da cerimonia a casa

Tornando a Giulia Salemi, l’influencer si è scordata il suo abito da cerimonia a casa ed è quindi stata costretta a trovare una soluzione alternativa. Pare che abbia comprato un vestito in Sicilia all’ultimo minuto. Il fatto è che questo imprevisto avrebbe fatto slittare di circa mezzora la partenza del pullman privato che accompagnava gli invitati al castello. Il fuoriprogramma ha destato ilarità.

I look del matrimonio

La sposa ha optato per un elegante abito bianco aderente, con scollo dritto e una profonda apertura laterale sulla gonna. A impreziosire il tutto un lungo velo in tulle e un’acconciatura morbida con i capelli raccolti. Il vestito è una creazione di Giorgio Armani Privé ed è stato pensato come omaggio all’abito da sposa che la madre aveva indossato nel 1998 per le nozze con Eros. Anche lo sposo ha indossato uno smoking scuro griffato Armani, tanto sobrio quanto elegante. Michelle Hunziker ha invece scelto un completo pantalone verde salvia senza spalline.

Il regalo originale di Aurora al marito Goffredo: 4 canzoni d’amore

Aurora Ramazzotti, durante i festeggiamenti, ha lasciato di stucco Goffredo con un regalo alquanto originale: quattro canzoni da lei scritte appositamente per lui. Si tratta di brani che raccontano la loro storia d’amore. “Ti ho fatto un regalo, senza volerti dire niente. È stato veramente difficile non dirti niente, ma secondo me era l’unica cosa che potevo fare, perché alla fine tu mi fai venire voglia di scrivere canzoni d’amore. Tu sei la persona che mi sprona a superare le mie paure, e tu sai quanto mi fa paura questo”, ha spiegato la neo sposa, con voce emozionata.

“Il mio regalo per te – ha aggiunto – sono quattro canzoni che ho scritto e che raccontano la nostra storia. Questo non è un EP, non è un disco: è il miglior regalo per te perché secondo me l’unico modo per raccontarci era questo”. Cerza è stato piacevolmente colpito dal dono della neo moglie.

Gli invitati e i grandi assenti

Tra i circa 200 invitati, c’erano diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo, della moda e dell’imprenditoria. Ai festeggiamenti hanno preso parte Serena Autieri, Paola Di Benedetto, Giulia Salemi, Santo Versace con la moglie Francesca De Stefano, Jonathan Kashanian, Giulio Berruti (nuovo compagno di Michelle Hunziker), Alberto Pasotti, Jonella Ligresti e Luca Oldani. Grande assente Tommaso Zorzi, che per anni ha condiviso una forte amicizia con Aurora. Nell’ultimo periodo, però, i due si sono persi di vista. Assente anche Pierpaolo Pretelli, compagno di Giulia Salemi, al momento impegnato come concorrente all’Isola dei Famosi.