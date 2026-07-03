Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati: lei in infradito e la reazione di Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono marito e moglie. Nel pomeriggio di venerdì 3 luglio i due si sono sposati con rito civile a Militello, comune in provincia di Catania noto, per essere il paese natale di Pippo Baudo. Tra l’altro la località è molto amata da Michelle Hunziker, che in passato ha trascorso diverse estati nella cittadina siciliana. Il passo ‘burocratico’ è stato compiuto. Ora inizia un lungo weekend di festeggiamenti per i due giovani che saranno celebrati da amici e parenti.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati con rito civile

Aurora, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato uno scatto in cui la si vede di spalle al fianco di Goffredo, davanti al sindaco di Militello in Val di Catania, l’onorevole Giovanni Burtone. Lo scatto ha immortalato il momento in cui lui ammira con emozione lei, pochi istanti prima del “sì”. Al rito civile hanno presenziato anche le mamme dei neo sposi, ossia la già citata Michelle Hunziker e Francesca Romana Malato. “Il cuore pieno di amore per Auri e Goffo”, ha scritto in una storia Instagram la conduttrice svizzera, poco dopo che i due ragazzi si sono sposati.

Per la Hunziker è stata una giornata assai intensa a livello emotivo visto che ha ricevuto dal sindaco la cittadinanza onoraria di Militello, un attestato di stima che lega ancora di più alla cittadina etnea che, come detto, è ben conosciuta da Michelle.

I look degli sposi e delle mamme Michelle Hunziker e Francesca Romana Malato

Per quanto riguarda i look, Aurora Ramazzotti ha optato per un vestito bianco con spalline calanti e un elemento dorato sul davanti. Ha inoltre privilegiato la comodità e infatti non ha calzato alcuna scarpa ‘importante’, infilandosi delle infradito. Non banale anche il copricapo a rete bianco. Anche Goffredo ha sfoggiato un look casual. Niente cravatta o smoking: pantaloni scuri, camicia chiara e scarpe da ginnastica Adidas, come se fosse un giorno qualsiasi.

Più eleganti invece le madri degli sposi. Hunziker ha infilato un abito color panna dominato da dettagli floreali e maniche principesche, stretto in vita da una cintura. Francesca Romana Malato, madre dello sposo, ha invece indossato un vestito color mattone, dalle linee sobrie e chic.

Terminato il rito civile, la comitiva ha raggiunto il castello Xirumi Serravalle di Lentini, struttura in provincia di Siracusa. Ed è qui che domani 4 luglio ci sarà la grande festa con tutti gli invitati. Sarà un party a tema anni ’90. Grande assente Tommaso Zorzi che, di recente, ha spiegato i motivi della fine della lunga amicizia con Aurora.