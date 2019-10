Aurora Ramazzotti presto sposa? La cena coi ‘suoceri’, lei svela la verità

Aurora Ramazzotti e Goffredo presto sposi? La cena con i suoceri e la verità della figlia di Michelle ed Eros

Aurora Ramazzotti e il suo fidanzato Goffredo presto sposi: lo spiffero lo ha divulgato nelle scorse ore il settimanale Diva e Donna. Tutto vero? A quanto pare no, visto che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha smentito a modo suo il gossip, realizzando una Stories Instagram ironica che, di fatto, ha chiuso alla possibilità di vederla salire nel breve periodo all’altare. Il sussurro ‘rosa’ è giunto dopo che Diva e Donna ha paparazzato Aurora in un ristorante milanese, in compagnia del suo boy e dei genitori di lui…

Aurora risponde al gossip sulle possibili nozze con il fidanzato: “Non ne so niente”

Goffredo e Aurora condividono un’intensa love story che dura da circa due anni e mezzo. Di recente la figlia di Eros è stata ‘beccata’ anche coi ‘suoceri’ a consumare una cena. Con lei, oltre a Goffredo, c’era anche la sua inseparabile amica Sara Daniele che dal settimanale è stata indicata come possibile testimone di nozze. “Non ne so niente, chiedete a Sara Daniele”, ha scritto la Ramazzotti in una Stories Instagram, con tanto di emoticon che ride a crepapelle e riportando l’indiscrezione di Diva e Donna. Insomma, l’altare può aspettare. Per il momento meglio farsi una grassa e grossa risata.

Ramazzotti-Hunziker: la family resta al centro del gossip

La family Hunziker-Ramazzotti continua a essere chiacchieratissima in questo periodo. Eros, seppur si tiene lontano dal gossip rosa, ci finisce, indirettamente, puntualmente e non volutamente dentro, a causa delle voci relative al nuovo fidanzamento con Charley Vezza della sua seconda ex moglie Marica Pellegrinelli. Michelle, in questi giorni, è invece sotto i riflettori per la sua conduzione di Amici Celebrities. Una conduzione che ha diviso il pubblico: c’è chi l’ha particolarmente apprezzata e chi ha rimpianto Maria De Filippi. Tra questi ultimi una penna giornalistica acuminata, Selvaggia Lucarelli, che ha lanciato più di una stoccata alla presentatrice svizzera.