Aurora Ramazzotti: spoilerato il nome del figlio (e non è Eros)

Come si chiamerà il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza? Finora i futuri genitori non hanno reso noto il nome scelto per il loro primo figlio. Anche i futuri nonni sono stati bravi a mantenere il segreto, ma oggi è stato comunque spoilerato. Il settimanale Oggi ha intervistato Eros Ramazzotti e ha parlato anche del nipotino in arrivo. Manca ormai poco alla nascita del figlio di Aurora Ramazzotti, che ieri sera è apparsa splendida più che mai con il suo pancione nel programma Michelle Impossible & Friends.

C’è stato anche un momento molto dolce tra Aurora e papà Eros che ha commosso mamma Michelle. Una reunion di famiglia in prima serata su Canale 5 e a rendere il tutto ancor più tenero era il pancione di Aurora. Oggi è arrivata l’intervista a papà Eros, che prima ha risposto alla domanda su che papà sente si essere. Lui ha replicato dicendo che dovrebbe essere Aurora a rispondere a questa domanda. Eros però sente di aver cominciato tardi a fare il padre perché prima non avrebbe avuto il tempo necessario per farlo.

Adesso vestirà i panni di nonno, manca un mese al parto di Aurora Ramazzotti e l’emozione sta crescendo sempre di più. Che sia un maschietto si sa ormai da tempo, ma sul nome nonno Eros non si è espresso: “Non so ancora che nome gli daranno, ma le scelte dei figli sono sacre”. Lui sarebbe felice se decidessero di chiamarlo Eros, ma se così non dovesse essere non sarebbe affatto un problema. “Adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote”, ha aggiunto. Non è possibile avere certezza del fatto che Eros davvero non conosca il nome di suo nipote o se invece abbia tergiversato perché Aurora e Goffredo non vogliono ancora renderlo noto.

Tuttavia ci ha pensato il giornalista Alberto Dandolo, nel corso dell’intervista, a fare uno spoiler sul nome: “Pare sarà chiamato Nicolò”. Il figlio di Aurora Ramazzotti si chiamerà davvero Nicolò? Se fosse vero, come reagirà stavolta Aurora? Potrebbe non prenderla tanto bene, per lei sarebbe il secondo spoiler fatto dalla stampa. Già la gravidanza infatti è stata spoilerata e svelata dalla cronaca rosa, quella volta è stato il settimanale Chi ad affermare con certezza la dolce attesa della giovane Ramazzotti.