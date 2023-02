Michelle Impossibile, one woman show di Canale Cinque con protagonista Michelle Hunziker, è partito con i fuochi d’artificio. Non appena sono state aperte le danze è sbarcato in studio Eros Ramazzotti, primo marito della conduttrice svizzera. Un amore naufragato ma mitico, su cui ancora oggi migliaia di fan sognano, sperando in un clamoroso ritorno di fiamma. Pare però che la passione sia bruciata del tutto. Però è rimasto un mondo di amore, in forma differente, cioè in quella riconducibile a una profonda amicizia. C’è un’altra cosa che terrà per sempre uniti il cantante e la presentatrice elvetica: la loro figlia Aurora. A breve diventerà madre, rendendo naturalmente nonni i genitori.

Poco prima che sul palco dello show facesse il suo ingresso l’influencer, Eros ha intonato il brano a lei dedicato, “Aurora”. La Hunziker, nell’udirlo, si è emozionata, con tanto di lacrime pronte a straripare. Sono fuoriuscite poco dopo, quando Ramazzotti si è seduto al fianco della figlia, conversando con lei.

“Ridendo ti dico una cosa che non ti ho mai detto, aspetto un bimbo”, ha esordito Aurora con ironia (la notizia della dolce attesa è di dominio pubblico da mesi). Il padre si è fatto una risata, facendosi poi serio e spendendo parole che ogni figlia vorrebbe sentirsi dire da un genitore: “Sei stupenda, sei una roccia, sei una forza della natura e io sono davvero orgoglioso di te“. Michelle non è riuscita a trattenersi e un paio di lacrime di gioia e soddisfazione hanno solcato il suo volto. Un pianto dietro cui si cela un intenso orgoglio sia nei confronti dell’ex marito, sia nei confronti della figlia, sia per essere riuscita dopo anni di lontananza ad avere riunito la family.

“Non dimenticherò mai la tua reazione di quest’estate, ti ho preso una maglietta con scritto “nonno loading” e sei svenuto sul letto quando hai saputo della gravidanza”, ha ripreso il filo del discorso Aurora che ha poi ricordato al padre che è un boomer, domandandogli come è stato vivere il successo nei decenni scorsi. “Era più difficile arrivare, chi viene dalla periferia sa come funziona, o emergi o ti devasti”, ha risposto Eros. Auora ha quindi chiesto: “Non volevi che entrassi nel mondo della musica, perché?”. “Temevo il giudizio della gente, se ti mettevi a cantare avrebbero fatto subito il paragone con me”, ha spiegato Ramazzotti.

Infine sul palco si è palesata Michelle Hunziker, fino a quel momento in disparte. I tre si sono sciolti in un caloroso abbraccio. “Che bella famiglia”, ha chiosato Ramazzotti. Altro fiume di emozioni. Sui social migliaia di telespettatori hanno apprezzato il blocco della family Hunziker-Ramazzotti, applaudendo il fatto che i due ex coniugi, nonostante il naufragio matrimoniale, hanno trovato un nuovo equilibrio, scambiandosi del bene e dell’amore reciproci.