Aurora Ramazzotti smette di allattare al seno: così spiega perché

Aurora si ritrova a replicare ai consigli non richiesti e alle critiche sull’allattamento, spiegando di non avere più latte

Aurora Ramazzotti ha smesso di allattare il figlio Cesare al seno e si ritrova ancora una volta a dover dare spiegazioni. Questo perché ha ricevuto diverse critiche nelle scorse ore quando gli utenti di Instagram più attenti si sono accorti che stava allattando il bambino con un biberon. Sul social network la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si ritrova a dover replicare, sfruttando ancora la sua spiccata ironia. Attraverso un video su Instagram, non solo spiega il motivo, ma Aurora sottolinea anche che non si dovrebbe mai criticare una mamma per questo genere di scelte.

Solo nelle scorse settimana, la giovane Ramazzotti si è dovuta difendere dalle feroci critiche per via di un fraintendimento, tra l’altro. Questa volta al centro delle accuse c’è l’allattamento. Quando è diventata mamma, dando alla luce il suo primo figlio con Goffredo Cerza, Aurora aveva già trattato questo tema rivelando che l’allattamento si è rivelato per lei un’esperienza molto intensa. La figlia di Michelle Hunziker ha inizialmente scelto di dividere le poppate tra seno e tiralatte.

Nelle scorse ore, Aurora Ramazzotti si è mostrata mentre allatta il figlio Cesare con il latte artificiale, usando un biberon. A questo punto, pare le siano arrivate tante domande da parte del pubblico che la segue, che si è incuriosito. E sembra che non siano mancate le critiche, visto che la stessa Aurora spiega che non si dovrebbe mai criticare una mamma per determinate scelte.

Questa volta è possibile vedere la giovane Ramazzotti parlare dolcemente a suo figlio, attraverso le sue Stories su Instagram. Nel video la neomamma con simpatia fa notare che gli utenti che la seguono sul social network hanno notato l’ultimo dettaglio e dà anche delle spiegazioni:

“Ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno? La mamma non aveva più latte ma dobbiamo pur mangiare, quindi la mamma è passata al latte artificiale perché non ce n’era più, le avevi prosciugato tutto. Non è vero, non ne aveva più e basta, a volte succede”

Andando avanti con questa dolce conversazione con il figlio Cesare, Aurora fa presente che ci sono mamme che non hanno latte sin dall’inizio. Infatti, è bene precisare che ci sono anche madri costrette a evitare l’allattamento al seno per motivi di salute. “Può capitare, uno ci prova, ma va bene qualsiasi cosa, va bene anche se uno non glielo dà proprio il latte materno”, fa giustamente notare la figlia di Michelle.

Non si può definire ‘meno brava’ una mamma solo perché non allatta al seno. Per questo motivo, Aurora invita il pubblico che la segue a non criticare le madri per le scelte che fanno. “E soprattutto non bisogna dare consigli non richiesti”, aggiunge la giovane Ramazzotti. Sembra, dunque, che gli utenti che l’hanno criticata abbiano cercato anche di darle dei consigli, appunto non richiesti.