Aurora Ramazzotti, sì al 2° figlio. Goffredo dice no: “Occhio ai costi”

Al settimanale Gente, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno rilasciato la loro prima intervista doppia da genitori. A parlare è stata soprattutto la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, rievocando il momento del parto e ricordando di come l’avesse fatta soffrire il non poter più allattare il piccolo Cesare. La coppia, inoltre, ha affrontato l’argomento del secondo figlio. Ecco le loro parole.

Aurora Ramazzotti e il secondo figlio con Goffredo Cerza

Al momento, Goffredo e Aurora non pensano al matrimonio, perché prima vorrebbero avere un altro bambino. L’influencer ha spiegato che non vorrebbe ci fosse troppa distanza d’età tra suo figlio e il possibile fratellino: “Cesare avrà un fratellino. Prima il secondo figlio, poi ne parliamo. Da un lato non vorrei troppa distanza d’età tra loro, anche se non mi dispiacerebbe godermi di nuovo la vita, per un pochino. Tutto dipende dal papà…“.

Proprio Goffredo, infatti, ha provveduto a frenare l’entusiasmo della compagna: “Esiste una grande differenza fra il primo e il secondo figlio“. Aurora è stata di diverso parere: “Non trovo questa grande differenza. Il primo figlio, invece, comporta un bel cambiamento!“. Goffredo ha continuato, spiegando quanto sia impegnativo, a livello economico, avere un altro bambino: “È anche una questione di costi. Avremo bisogno di una casa più grande, di una macchina più grande. Con questo non intendo dire di aspettare troppo per fare un altro bambino, ma almeno dai tre ai cinque anni“. Rimane da capire, quindi, se Aurora e Goffredo riusciranno a trovare un punto di incontro su questo argomento così delicato.

Il ricordo del parto, le critiche affrontate e i paragoni con la madre

Come accennato sopra, Aurora, all’interno dell’intervista, è tornata a parlare del parto: “La società ti fa sentire meno mamma se hai fatto il cesareo e se non riesci ad allattare. Io invece sono dell’opinione che ogni madre dovrebbe decidere come partorire“. L’influencer ha anche affrontato l’argomento critiche, che prima la facevano soffrire e ora quasi le scivolano addosso. Tuttavia, Aurora ancora non riesce a superare il fatto che spesso venga paragonata alla madre: “Mi fa ancora male se i mass media lo fanno. Ma ho lavorato molto su me stessa e mi sono stabilizzata come donna. Non m’importa se qualcuno non mi trova bella: quando mi guardo allo specchio vorrei soltanto sentirmi bene e in salute“.

Dopo il parto, per Aurora non è stato un periodo semplice ed era andata incontro ad un crollo degli ormoni che l’aveva fatta piangere per un giorno intero. Ora però, va molto meglio con Cesare che è cresciuto e Aurora che si è abituata all’essere madre. Lei e Goffredo, inoltre, possono fare affidamento su Michelle Hunziker: “È la baby sitter migliore che ci sia. È pazza di suo nipote. Vuole avere Cesare in continuazione. Mi telefona chiedendo: ‘Quando viene a dormire da me?’ Io rispondo: ‘Sei sicura? Lui si sveglia durante la notte’. La mattina dopo mi dice: ‘Ha dormito tutta la notte come un angelo’. Ma io non le credo” ha spiegato Aurora.

Aurora Ramazzotti: il tatuaggio dedicato al figlio

Qualche settimana fa, Aurora Ramazzotti aveva condiviso con i propri follower una foto del suo tatuaggio dedicato al figlio Cesare. Il tattoo in questione ritrae il volto di suo figlio con gli occhiali da sole, nascondendo quindi i suoi occhi. Non a caso, l’influencer aveva già spiegato in passato di essere intenzionata a tutelare la privacy del figlio, evitando di condividere il suo volto sui social.

L’esibizione del nuovo tatuaggio era stata, per Aurora, occasione di rispondere via social ad alcune domande degli utenti. A chi le aveva chiesto se l’avrebbero presto rivista in televisione, l’influencer aveva spiegato come non ci fossero progetti televisivi in corso per lei, poiché si era voluta prendere una pausa da tutto. Per ora Aurora non ha intenzione di tornare in tv, in futuro chissà.