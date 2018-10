Aurora Ramazzotti: “Mi dispiace per X Factor, mamma vuole un nipote”

Aurora Ramazzotti si racconta: la separazione da X Factor e la richiesta di mamma Michelle

Aurora Ramazzotti si lascia andare a una lunga intervista sulla rivista Gente, alla quale rivela il suo dispiacere per X Factor. Per ben tre anni, la figlia di Michelle Hunziker ha condotto X Factor Daily. Proprio grazie a questo spazio all’interno del noto talent, Aurora ha capito cosa vuole fare nella sua vita: televisione. Sembra proprio che la giovane Ramazzotti voglia seguire le orme della mamma, ormai nota nel mondo dello spettacolo da diversi anni. Quest’anno, però, il talent ha scelto di dare il posto di Aurora al duo Benji e Fede. I due cantanti sono contenti di intraprendere questo nuovo percorso, ma dall’altra parte la Ramazzotti è abbastanza dispiaciuta. Ovviamente la ragazza sapeva che prima o poi sarebbe accaduto, ma dopo tre anni di conduzione si era legata particolarmente a questo programma. Infatti, la stessa Aurora ricorda tutti gli aspetti positivi di questa avventura. In particolare, la figlia di Michelle rivela che per lei si è trattato di un vero e proprio trampolino di lancio.

Aurora Ramazzotti: Michelle vuole un nipote, ma ancora c’è tempo

X Factor Daily per Aurora è stato un trampolino di lancio nel mondo della televisione. Le ha fatto capire cosa davvero vuole fare nella vita. Attualmente sta vivendo anni molto sereni, a fianco della sua famiglia e del suo grande amore Goffredo. I due da quanto si sono conosciuti non si sono più lasciati. La loro relazione sta appassionando proprio tutti, ma ancora non c’è aria di matrimonio. La stessa Aurora rivela che al momento non è in docle attesa. Infatti, Michelle vorrebbe già diventare nonna. Nel corso dell’intervista, la Ramazzotti conferma che la nota showgirl vorrebbe avere subito un nipotino. “Ma lei è abitutata male, mi ha avuto quando aveva 19 anni: sono già in ritardo di tre anni per lei”.

Aurora Ramazzotti e i progetti per il futuro: un posto in casa Mediaset

Dunque, nessun figlio all’orizzonte per Aurora, che si sta godendo le prime esperienze nel mondo della televisione. In particolare, la Ramazzotti afferma che presto potrebbe esserci un posto per lei anche nella rete Mediaset. Ancora non si sa nulla su questo progetto, di cui Aurora sembra fiduciosa.