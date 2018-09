Aurora Ramazzotti in TV ma senza Michelle Hunziker: nuovi progetti in arrivo

Aurora Ramazzoti torna a Mediset? La figlia di Michelle Hunziker lavorerà ancora in televisione ma senza la mamma

Le intenzioni di Aurora Ramazzotti pare siano quelle di continuare a lavorare in TV anche il prossimo anno. Dopo il debutto in prima serata con la madre a Vuoi scommettere, però, la figlia di Michelle Hunkizer adesso è pronta a lavorare da sola. Intervistata dal settimanale Oggi, infatti, Michelle ha rivelato che Aurora sarebbe stata condotta proprio da Mediaset recentemente che, nello specifico, le avrebbe proposto diversi lavori in televisione che non prevedono la presenza della madre. “Per un po’ di tempo ognuna seguirà i suoi progetti” ha specificato la Hunziker durante la sua intervista. “Per Auri è il tempo di fare sola” ha poi aggiunto “Ha dimostrato di essere ampiamente in grado di farcela. È tosta la mia ragazza”

Michelle Hunziker: “Aurora ha avuto delle proposte da Mediaset “

Quali sono i progetti che vedranno Michelle e Aurora impegnate nei prossimi mesi? “Lei (Aurora, ndr) ha avuto delle proposte da Mediaset e ci sta ragionando. Io ho mille impegni impegni e sto pensando ad un nuovo programma” ha risposto l’ex moglie di Eros Ramazzotti. Alle persone che nelle ultime settimane hanno inoltre accusato Aurora di essere stata scelta per la campagna pubblicitaria di Trussardi solo per via della parentela con Tomaso, oggi Michelle risponde: “La campagna pubblicitaria sta andando talmente bene che la vogliono per la prossima. Non c’entrano le parentele, contano i numeri. Fosse andata male non l’avrebbero richiamata”.

Michelle Hunziker: “Aurora mi ha insegnato a gestire l’odio del web”

Una madre come Michelle Hunziker, molto nota al pubblico, come gestisce oggi l’odio che spesso affolla i social? “L’invidia e l’idiozia non si può cancellare dalla faccia della terra” ha dichiarato la moglie di Tomaso Trussardi “All’inizio ci rimanevo male poi è stata proprio Auri che mi ha insegnato che devo ignorarli perché è troppo facile offendere qualcuno senza guardarlo in faccia”.