Aurora Ramazzotti senza filtri: “Sesso in gravidanza? È educativo”

Da alcune settimane, Diletta Leotta è tornata con la seconda stagione del suo podcast “Mamma dilettante”. La conduttrice sportiva ha iniziato il suo show lo scorso anno, mentre era in dolce attesa della piccola Aria. Adesso, dopo aver partorito, è tornata per continuare a confrontarsi con diversi ospiti in maniera aperta e sincera sulla maternità e su cosa significhi essere genitori. L’ospite della terza puntata caricata oggi, 28 dicembre, è stata Aurora Ramazzotti. Lo scorso marzo, la figlia d’arte è diventata madre per la prima volta del piccolo Cesare. Insieme a Diletta, le due donne hanno ricordato le rispettive gravidanze e hanno parlato delle loro esperienze da neo-mamme.

“Sesso in gravidanza, sì o no?”, ha subito chiesto a bruciapelo la Leotta. Al che, Aurora non si è tirata indietro e ha risposto senza filtri. “Ma che domanda è? È diseducativo dire di no, lo sai? Perché fa benissimo”, ha detto inizialmente tra le risate. Dopodiché, ha spiegato che è vero che ci sono donne che non sono molto propense, essendo la gravidanza un momento abbastanza particolare. Tuttavia, la Ramazzotti non fa parte di quella categoria: i rapporti tra lei e il compagno, Goffredo Cerza, sono sempre stati regolari.

Inizialmente, ha confessato di aver trovato anche sexy la cosa soprattutto per una questione di novità; alla fine, però, il tutto era diventato un caos e contribuiva maggiormente il fattore di voler indurre il parto. “Io stimo molto gli uomini che riescono a farlo. Stimo molto Goffredo per essermi stato al fianco fino alla fine”, ha poi aggiunto. A tal proposito, la Ramazzotti si è poi fermata a parlare del fidanzato Goffredo, spendendo delle parole bellissime nei suoi confronti. Insieme da ben sette anni, il rapporto tra di loro è sicuramente cambiato dopo l’arrivo di Cesare. Le litigate non mancano, ma, alla fine, i due continuano ad essere più uniti che mai:

È un papà bravissimo. Stanotte ha dormito sul divano perché abbiamo litigato. Io sto lì che cerco di riaddormentare Cesare, lui russa, poi si sveglia e mi dice come fare le cose e allora… Poi ci ridiamo su. Il rapporto è cambiato con il bimbo, però devo dire che riusciamo a mantenere un equilibrio: alcuni giorni riusciamo e altri meno.

Dopodiché, ha parlato ovviamente di come stia vivendo questa sua prima maternità. La Ramazzotti ha fatto una confessione inaspettata, rivelando di aver appreso molta informazione a riguardo guardando video su TikTok: “Nessuno nasce mamma, sa come fare la mamma, dobbiamo seguire l’istinto e se parli con le persone trovi spunti. La mia informazione principale è arrivata da TikTok, perché vedi tutto quello che è inerente a quello che stai vivendo, tramite contenuti di altre mamme che stavano vivendo la stessa esperienza”.

E un secondo figlio? Sebbene prima o poi voglia dare un fratellino o sorellina a Cesare, Aurora vede ancora molto lontana una seconda gravidanza: “È tutto tanto quindi vorrei un attimo riprendere possesso di me stessa, del mio corpo, di quello che posso fare”. Infine, non poteva mancare la domanda sui nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. L’influencer ha raccontato che i suoi genitori sono al settimo cielo per l’arrivo di Cesare, che è ormai diventato anche lo sfondo del loro cellulare. Insomma, è un momento veramente pieno di gioia per Aurora e la sua grande famiglia allargata.