Aurora Ramazzotti scatenata al concerto del padre: la dedica a Eros

Aurora Ramazzotti scatenata al concerto del padre: sui social tutto il suo amore per Eros

Aurora Ramazzotti di essere profondamente legata al padre Eros non l’ha mai nascosto, anzi. Sui social, dove spesso condivide i momenti più belli della sua giornata con gli utenti che la seguono, la ragazza ha sempre speso belle parole e bei pensieri nei confronti di entrambi i suoi genitori. Per sorprendere papà Eros, per esempio, la stessa si è inventata una challange sulle note di uno degli ultimi singoli di Ramazzotti, in modo tale da coinvolgere più persone possibili e far arrivare la musica di Eros anche tra i più giovani. Per questo motivo, ieri sera, la sua presenza al concerto di Eros Ramazzotti non ha stupito nessuno. La figlia di Michelle Hunziker all’evento si è divertita, ha ballato e fatto il tifo per il padre (e ovviamente ha poi condiviso tutto su Instagram).

Aurora Ramazzotti al concento di Eros: la dedica al padre durante l’evento

Aurora Ramazzotti al concerto di Eros non si è solo divertita. Durante l’evento, difatti, la figlia del cantante si è presa un momento per fare una bellissima dedica al padre. Niente di eclatante, solo un piccolo gesto, una foto con una dedica. Poche parole, una frase breve, concisa ma sicuramente piena di significato. Con le mani al cielo chiuse come a formare un cuore Aurora ha mandato tutto il suo affetto al padre. “Ti amo papotti” ha scritto la piccola Ramazzotti nell’immagine pubblicata su Instagram stories. E se non è amore questo…

Aurora Ramazzotti organizza una sorpresa a papà Eros: un flash mob tra le vie di Milano

Di Aurora Ramazzotti ed Eros ne avevamo parlato proprio recentemente, quando vi abbiamo raccontato del flash mob organizzato da lei a Milano per aiutare il padre nella promozione del nuovo brano. Aurora è riuscita a coinvolgere amiche e gente comune, riuscendo perfettamente nel suo intento.